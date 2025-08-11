https://news.day.az/world/1773293.html Рекордный град обрушился на мексиканский Мичоакан - ВИДЕО Рекордный в истории наблюдений град обрушился на мексиканскую провинцию Мичоакан/ Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Рекордный град обрушился на мексиканский Мичоакан - ВИДЕО
Рекордный в истории наблюдений град обрушился на мексиканскую провинцию Мичоакан/
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре