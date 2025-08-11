Арестован водитель грузовика, создававший опасность на трассе Баку–Губа

Водитель грузовика "КамАЗ", создававший опасность на дороге, арестован в административном порядке.

Как передает Day.Az со ссылкой на Главное управление Государственной дорожной полиции, инцидент произошел на трассе Баку-Губа.

Сообщается, что водитель грузовика марки "КамАЗ" с госномерным знаком 10-LK-628 - Камилов Шохрат Гюльмирза оглы - создавал реальную угрозу участникам движения, совершая опасные маневры. При этом он намеренно проигнорировал требование сотрудников дорожной полиции, дежуривших на стационарном посту, остановиться и продолжил движение.

В течение короткого времени транспортное средство было остановлено оперативными действиями сотрудников дорожно-патрульной службы. Проверка показала, что водитель также превысил допустимые параметры габаритов, веса и нагрузки на ось с учетом перевозимого груза.

В отношении нарушителя были оформлены соответствующие документы, материалы направлены в суд. По решению суда он был арестован в административном порядке на 10 суток.