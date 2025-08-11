Секретная служба США арендовала недвижимость на Аляске перед встречей Путина и Трампа

В преддверии встречи глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа американская секретная служба арендовала недвижимость в городе Анкоридж в штате Аляска. Об этом, ссылаясь на местного риелтора, сообщает газета New York Times (NYT), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Риелтор, который сдает недвижимость в краткосрочную аренду в Анкоридже, заявил, что Секретная служба сняла у него для встречи двух лидеров объект с шестью спальнями.

При этом в New York Times отметили, что в администрации Трампа не подтвердили изданию точное место встречи президентов РФ и США.