https://news.day.az/world/1773307.html Секретная служба США арендовала недвижимость на Аляске перед встречей Путина и Трампа В преддверии встречи глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа американская секретная служба арендовала недвижимость в городе Анкоридж в штате Аляска. Об этом, ссылаясь на местного риелтора, сообщает газета New York Times (NYT), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Секретная служба США арендовала недвижимость на Аляске перед встречей Путина и Трампа
В преддверии встречи глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа американская секретная служба арендовала недвижимость в городе Анкоридж в штате Аляска. Об этом, ссылаясь на местного риелтора, сообщает газета New York Times (NYT), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Риелтор, который сдает недвижимость в краткосрочную аренду в Анкоридже, заявил, что Секретная служба сняла у него для встречи двух лидеров объект с шестью спальнями.
При этом в New York Times отметили, что в администрации Трампа не подтвердили изданию точное место встречи президентов РФ и США.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре