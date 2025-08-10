Папа Лев XIV приветствует декларацию о мире между Азербайджаном и Арменией

Папа Римский Лев XIV во время традиционной воскресной проповеди выразил поддержку подписанию мирной декларации между Арменией и Азербайджаном, сообщает Day.Az.

"Поздравляю Армению и Азербайджан с подписанием совместной декларации о мире. Надеюсь, что это послужит установлению прочного мира на Кавказе", - заявил понтифик.