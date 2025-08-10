https://news.day.az/politics/1773248.html Папа Лев XIV приветствует декларацию о мире между Азербайджаном и Арменией Папа Римский Лев XIV во время традиционной воскресной проповеди выразил поддержку подписанию мирной декларации между Арменией и Азербайджаном, сообщает Day.Az. "Поздравляю Армению и Азербайджан с подписанием совместной декларации о мире. Надеюсь, что это послужит установлению прочного мира на Кавказе", - заявил понтифик.
Папа Лев XIV приветствует декларацию о мире между Азербайджаном и Арменией
Папа Римский Лев XIV во время традиционной воскресной проповеди выразил поддержку подписанию мирной декларации между Арменией и Азербайджаном, сообщает Day.Az.
"Поздравляю Армению и Азербайджан с подписанием совместной декларации о мире. Надеюсь, что это послужит установлению прочного мира на Кавказе", - заявил понтифик.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре