Трамп решил убрать бездомных из столицы США

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social о намерении сделать улицы Вашингтона безопасными и красивыми.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по его словам, на них не должно быть бездомных.

"Завтра в Белом доме состоится пресс-конференция. Я собираюсь сделать нашу столицу более безопасной и красивой, чем она когда-либо была. Бездомные должны уехать немедленно", - заявил он.

По словам Трампа, им будет предоставлено место для проживания, но далеко от столицы. Американский лидер добавил, что преступников посадят в тюрьму, где "им и место".

Он отметил, что не будет никакого "мистера хорошего парня", поскольку необходимо вернуть столицу под контроль. Свой пост политик сопроводил фотографиями мусора на улицах Вашингтона, палатками бездомных в скверах и парках Вашингтона.

В июле пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп планирует подписать указ о масштабной очистке улиц американских городов от бездомных. По ее словам, план предусматривает поручение минюсту отменить судебные прецеденты, которые, по мнению властей штатов, мешают решать проблему бездомности.