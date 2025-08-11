Король Иордании позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

11 августа Король Иордании Абдалла II ибн Аль Хусейн позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется