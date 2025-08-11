https://news.day.az/officialchronicle/1773384.html Король Иордании позвонил Президенту Ильхаму Алиеву 11 августа Король Иордании Абдалла II ибн Аль Хусейн позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Король Иордании позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
11 августа Король Иордании Абдалла II ибн Аль Хусейн позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
