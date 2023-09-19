Армения пожинает плоды саморазрушительной политики

Автор: Эмин Севдималиев

Последние новости из Карабаха весьма тревожны. Теракты, совершенные армянскими незаконными бандформированиями показывают, что Карабах остается очень непредсказуемой точкой и нынешняя ситуация является угрозой для безопасности Азербайджана. Конечно, отношения между Арменией и Азербайджаном никогда не были простыми, выражаясь дипломатично, но последние инциденты указывают на изменение динамики эскалации.

Теракты, совершенные на дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша и в Ходжавенде дают нам дополнительную почву для анализа. В прошлом мы уделяли достаточно внимания пытаясь понять поведение Армении и как оно вписывается в видение армян о будущем на Южном Кавказе.

В целом, последние месяцы можно было охарактеризовать "мягкими" эскалациями армян, которые преследовали две цели: увеличение давления на Азербайджан и попытки представить конфликт в ином свете. В качестве подверждения этого аргумента можно указать инициированное провальное заседание в Совбезе ООН, где армянские дипломаты выступили со слабой аргументативной базой. В качестве подтверждения второго пункта, попытки показать ситуацию на Южном Кавказе через призму религиозного конфликта (https://news.day.az/politics/1587234.html). Результат армянских попыток эскалации привел к пониманию того, что "мягкая эскалация" провалилась и лишила Ереван оставшихся аргументов в дипломатической схватке с Азербайджаном.

Логично предположить, что и по ту сторону условной границе поняли невыполнимость своей стратегии. А после перевозке грузов по Лачинской дороге и Агдам-Ханкенди армяне потеряли свой ключевой аргумент о "блокаде" и "голоде", который эксплуатировался долгое время. И пару дней спустя мы становимся свидетелями ряда терактов на территории Азербайджана.

Армянские теракты и провокации - возвращение к агрессивной эскалации

Взрывы мин стали неожиданностью в первую очередь из-за того, что дорога, на которой произошел теракт, была очищена и регулярно использовалась азербайджанскими военнослужащими. Это оставляет лишь одну возможную версию событий - мина была "свежей".

Но это был не единственный взрыв мины, который унес жизни людей. Еще один подрыв унес жизни четырех сотрудников МВД.

Еще два эпизода произошли сегодня, которые также являются важными в контексте обсуждаемой эскалации. Обстрел ВС Армении привел к ранению двух азербайджанских солдат. И более важное, но также и более ужасное. Минобороны Азербайджана распространило информацию о том, что армянские террористы создали угрозу безопасности воздушного судна, следовавшего по маршруту Тбилиси-Баку.

Эти четыре эпизода указывают на то, что Армения вернулась к модели агрессивной эскалации конфликта, который широко использовала перед началом нескольких встреч несколько месяцев назад.

Фундаментальных причин для эскалация у Армении несколько. Важно понимать, что в контексте отношений с Азербайджаном нет одной Армении, позиции и интересы различных центров весьма фрагментированы. Можно выделить три эелемента, государство Армения, сепаратистов и армянскую диаспору, у каждой из которых есть мотивы для эскалаций и предотвращения сближения позиций Азербайджана и Армении.

Армения, как государство, не против агрессий против Азербайджана, так как это помогает политическому руководству отвлечь население от сложной внутренней ситуации и консолидировать фрагментированную общественность. Но позиции Армении как государства мы вернемся позже, этот вопрос требует более детального анализа.

Если говорить о сепаратистах и диаспоре, то причины их незаинтересованности в мире с Азербайджаном кроются в том, что достижение мира лишит их смысла существования. Сепаратисты, в силу иррационального подхода сейчас как никогда близки к этой точке.

Что касается диаспоры, то армянская диасплора является крупным транснациональным синдикатом ненависти по отношении к Турции и Азербайджану. Это позволяет диаспоре генерировать огромные финансовые потоки, которые затем идут в карманы верхушки. Какая-та часть, конечно, выделяется на "нужды" диаспоры для подкупа необходимых политиков. Если бы целью диаспоры было оказание помощи Армении, то на это выделялось бы гораздо больше средств. Отсутствие мира в отношениях между Азербайджаном и Арменией входит в интересы этого синдиката, так как служит основной цели его существования - обогащения на вражде.

Странная логика государства Армении

Вернемся к государству Армении. В общих чертах мы обрисовали причины, по которым Армения заинтересована в эскалациях. Но есть одна особенность, которую стоит рассмотреть более подробно. Судя по официальным нарративам и переменчивому подходу Армении к переговорам, создается впечатление, что правительство Армении пыталось выиграть время для восстановления. Но этот подход был в корне ошибочный, в силу нескольких факторов.

Да, со временем Армения могла бы стать более сильной, по сравнению с ее сегодняшним состоянием. Но аналитики в Ереване не учитывали, что развитие Азербайджана проходило бы быстрее и, в итоге, по прошествии времени баланс сил в отношениях между Баку и Ереваном стал бы еще более отрицательным для Армении.

Такой вывод напрашивается в силу трех основных факторов. Во-первых, демография. Армения, которая уже много лет страдает из-за сложной демографической ситуации не смогла бы собрать какую-либо армию чтобы противопоставить ее Азербайджану. Слишком велик разрыв между странами, а учитывая высокие темпы увеличения населения в Азербайджане, в совокупности с уменьшением населения в Армении, через какое-то время ситуация стала бы еще более сложной для Еревана.

Аналогичная ситуация и в экономической сфере. Не обладающая никаким экономическим потенциалом Армения была бы не в силах выстроить ни свой ВПК, ни закупить достаточное количество вооружений. Нет смысла повторять всем известные факты об экономике Азербайджана, так как тут и так все понятно. Азербайджан и Ереван, с точки зрения экономических перспектив, выступают в разных лигах, и с течением времени этот разрыв не уменьшился бы, а напротив только увеличился бы.

Трейти пункт связан с тем, что сегодняшняя Армения не обладает какими-либо дипломатическими возможностями. Причина банальна - Ереван не может ничего предложить какой-либо другой стране.

Исходя из этих трех факторов, становится понятно, что Армения просто не смогла бы построить армию, которая составила бы конкуренцию ВС Азербайджана. По этому, такой подход изначально был ошибочен и обречен. Несмотря на это, Армения шла на различные провокации в попытках выиграть время.

Такой трехступенчатый подход к анализу "армянской" позиции указывает на причину, по которой вооруженные провокации и теракты были совершены после открытия дороги Агдам-Ханкенди. Главным достижением открытия этой дороги стала бы интеграция армян в азербайджанское общество, а совершенные провокации привели к логической кульминации - антитеррористическим мероприятиям, целью которых является восстановление конституционного порядка.

Армяне просчитались

Эти слова подверждаются как реакцией сепаратистов, которые сразу же выразили готовность сесть за стол переговоров, так и словами Пашиняна, который дал понять, что Армения останется в стороне от текущих событий. И если с сепаратистами все понятно и без какого-либо анализа, то что заставило Пашиняна выступить именно с таким заявлением? Анализ, изложенный в предыдущей части работы указывает на структурные ограничения, которые не позволяют Армении и ее политическому руководству демонстрировать альтернативное поведение. Логика Пашиняна проста и понятна - страх того, что география боевых действий расширится. Причины этого страха описаны в предыдущем разделе и нет смысла повторять их.

Не уходя в спекуляции можно сделать следующий прогноз. Это последняя стадия жизнедеятельности сепаратистского режима. Вопрос лишь в том, каким путем будет положен ему конец. Нейтрализация сепаратисткого режима приведет к расширению возможностей для достижения мира с Арменией, но только если Ереван захочет и сможет выйти из дилеммы заключенного.