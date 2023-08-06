От дипломатии к религиозной схватке

Автор: Эмин Севдималиев

Оказавшаяся по своей вине в сложной геополитической ситуации Армения вновь ищет нестандартные пути решения своих проблем. Не желая принимать решения, которые могли бы устранить существующие проблемы страны, Ереван продолжает идти по пути эскалаций в поиске более выгодной переговорной позиции.

Армения продолжает применять стратегию невоенных эскалаций. После известной всем попытки "прорыва блокады", что тоже являлось эскалацией. По сути, это попытка является обреченной на провал, и мы подробно описывали почему этот подход является проблемным.

Теперь Армения пытается обрамить конфликт как религиозный. Сложно сказать, что такой подход удивляет нас, так как это можно было предвидеть. Да и первые индикаторы появились когда купленные Ереваном и диаспорой авторы проталкивали свои публикации в известных журналах, которые проводили параллели между ситуацией в Карабахе и в бывшей Югославии. Одним из авторов этих статей являлся консервативный американский политик Сэм Браунбэк, который является ярым католиком.

Несколько недель спустя, ситуация повторяется, правда попытки становятся более смелыми. Несколько католических журналов, публикующихся в разных странах, выступили с заявлениями и статьями по теме Карабахского вопроса и "блокады", "притеснений христиан" и аналогичными тезисами, соответствующими темам, которые поднимает армянская пропаганда. Повторять ключевые цитаты из этих статей, мы не станем, так как это не является нашей целью. Да и основной посыл является предсказуемым. Но цитату из одной статьи вынести на суд читателей необходимо:

"На данный момент Турция снова является заветным союзником США. Ни Белый дом, ни уравновешенный Конгресс не пойдут на компромисс ради небольшой христианской общины в какой-то богом забытой земле, не имеющей ни стратегического значения, ни ценных ресурсов", - отмечается в американском журнале Chronicles.

Получается странная ситуация. С одной стороны, этот журнал пытается преподнести армян в качестве жертвы, а с другой признает, что проблемы этого региона являются, как минимум, второстепенными. Конечно, политика является очень важным фактором, но если бы имели место какие-либо нарушения прав и свобод какой-либо группы населения, то были бы посланы очень четкие сигналы, со стороны влиятельных структур о недопустимости таких шагов.

Но для Еревана нарратив о религиозной составляющей отношений в регионе является еще одним направлением для информационных атак на Азербайджан.

Опасности заявлений о религиозной составляющей ситуации

Эти завяления и статьи прекрасно вписываются в переговорную модель, которую избрал Ереван, что подверждается ее многочисленными попытками эскалации. Правительство Армении видит такой путь предпочтительным, так как он, с точки зрения правительства, позволяет добиваться внешнеполитических целей с минимальными рисками.

Несмотря на участие в переговорах, Армения использует провокации для манипуляций и создание образа жертвы. В Ереване считают, что такой имидж поможет склонить мнение западных политиков и общества, что в итоге, должно привести к тому, что защитой армянских интересов станут заниматься другие страны. И попытка представить ситуацию как религиозный кризис является еще одной демонстрацией такого подхода. Но такой подход опасен и создает очень большие риски для региона, которые не позволят добиться устойчивого мира, что, кстати, также сильно ударит и по христианам, права которых так стремятся защитить авторы заказных статей.

Попытки Армении показать конфликт как религиозный приведут к значительным сдвигам в механизмах эскалации - сделают их менее предсказуемыми и, потенциально, более опасными. Учитывая прошлый опыт религиозных конфликтов, можно с уверенностью сказать, что эскалация в таких конфликтах терпит одно ключевое изменение. Она становится более жестокой и каждый новый виток эскалации бывает еще более опасным, чем предыдущий.

Но это лишь часть проблемы. Второй, и возможно более опасный риск обрамления текущей ситуации в Карабахе в виде религиозного конфликта заключается в том, что мирные переговоры становятся более сложными в силу того, что стороны становятся менее гибкими из-за природы религиозных конфликтов. Это происходит из-за того, что религия, по сути является системой поведения и весьма негибкой.

Учитывая вышеизложенные пункты, возникает логичный вопрос - как религиозная эскалация отразится на будущем региона? Попытки армянской пропаганды склонить общественное мнение на свою сторону путем постановки вопроса в русле столкновения христианского и мусульманского мира являются глупыми, так как могут привести к непредсказуемым последствиям для региона и для соседних стран, создав высокие риски для таких крупных стран как Турция и Россия.

Постоянные попытки трансформации конфликтов в различных направлениях позволяют делать следующие суждения. Во-первых, в Ереване есть понимание того, что нынешняя ситуация является для нее проигрышной и альтернативы для переговоров нет. Во-вторых, Армения готова пойти на любую эскалацию, даже если она поставит под угрозу долгосрочную стабильность в регионе, ради сомнительного выигрыша. Наблюдение номер три, Ереван продолжает культивировать ненависть к Азербайджану в мире, что является одним из ключевых моментов, который мешает созданию прочного мира.

Но любой человек, знакомый с историей взаимоотношений между Азербайджаном и Арменией, знает, что конфликт между странами никогда не был религиозным. Суть проблем между Баку и Ереваном всегда была связана с вопросом территории и территориальной целостностью. Попытка перевода конфликта в другое русло увеличивает риски для всех сторон и ставит под угрозу прогресс достигнутый между сторонами за последние несколько лет.

В завершении, отметим, что подход Еревана вновь направлен на то, чтобы сделать международное право второстепенным аспектом в отношениях между Азербайджаном и Арменией. В Армении нет понимания того, что попытки постоянных трансформаций конфликта не имеют должного эффекта в западных столицах, на мнение которых Ереван так стремится повлиять, в силу того, что западные политики не видят четкой позиции со стороны Армении по этому вопросу.

Деструктивные попытки мягкой эскалации Армении вредны в первую очередь для нее самой, так как ставят под угрозу прогресс, уже достигнутый в рамках переговоров. Срыв переговоров, может привести к отрицательным последствиям. К сожалению, действия Армении подталкивают ситуацию именно в этом направление.