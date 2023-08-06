От дипломатии к религиозной схватке

Автор: Эмин Севдималиев

Оказавшаяся по своей вине в сложной геополитической ситуации Армения вновь ищет нестандартные пути решения своих проблем. Не желая принимать решения, которые могли бы устранить существующие проблемы страны, Ереван продолжает идти по пути эскалаций в поиске более выгодной переговорной позиции.

Армения продолжает применять стратегию невоенных эскалаций. После известной всем попытки "прорыва блокады", что тоже являлось эскалацией. По сути, это попытка является обреченной на провал, и мы подробно описывали почему этот подход является проблемным.

О провальной стратегии «блокадной» эскалации Армении - АНАЛИЗ от Эмина Севдималиева

О провальной стратегии «блокадной» эскалации Армении - АНАЛИЗ от Эмина Севдималиева

Теперь Армения пытается обрамить конфликт как религиозный. Сложно сказать, что такой подход удивляет нас, так как это можно было предвидеть. Да и первые индикаторы появились когда купленные Ереваном и диаспорой авторы проталкивали свои публикации в известных журналах, которые проводили параллели между ситуацией в Карабахе и в бывшей Югославии. Одним из авторов этих статей являлся консервативный американский политик Сэм Браунбэк, который является ярым католиком.

Под маской нейтральности - правда о заказной статье в The Washington Times

Под маской нейтральности - правда о заказной статье в The Washington Times

Несколько недель спустя, ситуация повторяется, правда попытки становятся более смелыми. Несколько католических журналов, публикующихся в разных странах, выступили с заявлениями и статьями по теме Карабахского вопроса и "блокады", "притеснений христиан" и аналогичными тезисами, соответствующими темам, которые поднимает армянская пропаганда. Повторять ключевые цитаты из этих статей, мы не станем, так как это не является нашей целью. Да и основной посыл является предсказуемым. Но цитату из одной статьи вынести на суд читателей необходимо:

"На данный момент Турция снова является заветным союзником США. Ни Белый дом, ни уравновешенный Конгресс не пойдут на компромисс ради небольшой христианской общины в какой-то богом забытой земле, не имеющей ни стратегического значения, ни ценных ресурсов", - отмечается в американском журнале Chronicles.

Получается странная ситуация. С одной стороны, этот журнал пытается преподнести армян в качестве жертвы, а с другой признает, что проблемы этого региона являются, как минимум, второстепенными. Конечно, политика является очень важным фактором, но если бы имели место какие-либо нарушения прав и свобод какой-либо группы населения, то были бы посланы очень четкие сигналы, со стороны влиятельных структур о недопустимости таких шагов.

Но для Еревана нарратив о религиозной составляющей отношений в регионе является еще одним направлением для информационных атак на Азербайджан.

Опасности заявлений о религиозной составляющей ситуации

Эти завяления и статьи прекрасно вписываются в переговорную модель, которую избрал Ереван, что подверждается ее многочисленными попытками эскалации. Правительство Армении видит такой путь предпочтительным, так как он, с точки зрения правительства, позволяет добиваться внешнеполитических целей с минимальными рисками.

Несмотря на участие в переговорах, Армения использует провокации для манипуляций и создание образа жертвы. В Ереване считают, что такой имидж поможет склонить мнение западных политиков и общества, что в итоге, должно привести к тому, что защитой армянских интересов станут заниматься другие страны. И попытка представить ситуацию как религиозный кризис является еще одной демонстрацией такого подхода. Но такой подход опасен и создает очень большие риски для региона, которые не позволят добиться устойчивого мира, что, кстати, также сильно ударит и по христианам, права которых так стремятся защитить авторы заказных статей.

Попытки Армении показать конфликт как религиозный приведут к значительным сдвигам в механизмах эскалации - сделают их менее предсказуемыми и, потенциально, более опасными. Учитывая прошлый опыт религиозных конфликтов, можно с уверенностью сказать, что эскалация в таких конфликтах терпит одно ключевое изменение. Она становится более жестокой и каждый новый виток эскалации бывает еще более опасным, чем предыдущий.

Но это лишь часть проблемы. Второй, и возможно более опасный риск обрамления текущей ситуации в Карабахе в виде религиозного конфликта заключается в том, что мирные переговоры становятся более сложными в силу того, что стороны становятся менее гибкими из-за природы религиозных конфликтов. Это происходит из-за того, что религия, по сути является системой поведения и весьма негибкой.

Учитывая вышеизложенные пункты, возникает логичный вопрос - как религиозная эскалация отразится на будущем региона? Попытки армянской пропаганды склонить общественное мнение на свою сторону путем постановки вопроса в русле столкновения христианского и мусульманского мира являются глупыми, так как могут привести к непредсказуемым последствиям для региона и для соседних стран, создав высокие риски для таких крупных стран как Турция и Россия.  

Постоянные попытки трансформации конфликтов в различных направлениях позволяют делать следующие суждения. Во-первых, в Ереване есть понимание того, что нынешняя ситуация является для нее проигрышной и альтернативы для переговоров нет. Во-вторых, Армения готова пойти на любую эскалацию, даже если она поставит под угрозу долгосрочную стабильность в регионе, ради сомнительного выигрыша. Наблюдение номер три, Ереван продолжает культивировать ненависть к Азербайджану в мире, что является одним из ключевых моментов, который мешает созданию прочного мира.

Но любой человек, знакомый с историей взаимоотношений между Азербайджаном и Арменией, знает, что конфликт между странами никогда не был религиозным. Суть проблем между Баку и Ереваном всегда была связана с вопросом территории и территориальной целостностью. Попытка перевода конфликта в другое русло увеличивает риски для всех сторон и ставит под угрозу прогресс достигнутый между сторонами за последние несколько лет.

В завершении, отметим, что подход Еревана вновь направлен на то, чтобы сделать международное право второстепенным аспектом в отношениях между Азербайджаном и Арменией. В Армении нет понимания того, что попытки постоянных трансформаций конфликта не имеют должного эффекта в западных столицах, на мнение которых Ереван так стремится повлиять, в силу того, что западные политики не видят четкой позиции со стороны Армении по этому вопросу.

Деструктивные попытки мягкой эскалации Армении вредны в первую очередь для нее самой, так как ставят под угрозу прогресс, уже достигнутый в рамках переговоров. Срыв переговоров, может привести к отрицательным последствиям. К сожалению, действия Армении подталкивают ситуацию именно в этом направление.