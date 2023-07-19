Под маской нейтральности

Автор: Эмин Севдималиев

Читая статьи сегодня ранним утром об основных мировых событиях, одна работа, опубликованная в The Washington Times, показалась весьма интересной. Статья за авторством Сэма Браунбэка и Майкла Рубина проводит сравнения между ситуацией, которая якобы разворачивается сейчас в Ханкенди, и Сребреницей, где около 30 лет назад произошел геноцид, во время которого лишилось жизни более восьми тысяч боснийских мусульман.

Данное сравнение, конечно, нелогично и абсолютно неуместно по многим причинам. Во-первых, потому что никакой резни по этническому и религиозному принципу сейчас не происходит. Во-вторых, миф о "гуманитарном кризисе", который якобы продолжается уже много месяцев, развивают сами армяне, благодаря своему стремлению выложить свою жизнь на обозрение в социальных сетях.

В чем заключается самая большая критика подхода авторов? Сэм Браунбэк, ранее являвшийся губернатором Канзаса и послом по особым поручениям, занимается продвижением необоснованных обвинений, которые не в состоянии доказать. Политические спекуляции хороши для тех лиц, которые желают заручиться быстрой и дешевой поддержкой, повторяя популярные нарративы.

Второй пункт критики, который хотелось бы подчеркнуть, заключается в том, что авторы статьи сводят проблему к религиозному вопросу, пытаясь представить Азербайджан и Турцию в качестве "мусульманских варваров", которые так и мечтают устроить страшный суд "гордым армянским христианам", что демонстрирует отсутствие знаний регионального контекста и тонкостей понимания динамики конфликта. Даже на своем пике карабахский вопрос не был религиозным конфликтом. Конечно, были силы, желающие направить дискурс в это русло, но общий консенсус таков, что фактор религии не играл роли в противостоянии.

Но для Браунбэка это не является весомым аргументом. Будучи ярым консерватором и человеком религиозным, он рассматривает ситуацию через призму своего понимания мира. Для такого человека ситуация может иметь два состояния - "хорошо" и "плохо". Причем состояние "плохо" касается всего, где хоть как-то замешаны христиане. Такая позиция весьма понятна, потому что с помощью этого подхода люди облегчают понимание окружающего их мира и политических событий, вписывая их в систему своих ценностей. Таким образом, он облегчает себе задачу по пониманию мира, что неибежно приводит к конфликту между желаемым и действительным.

Третий пункт - оба автора не являются аналитиками. Кому-то это может показаться тривиальным, но это важный пункт, так как подходя к вопросу с призмы собственных взглядов и эмоций, оба автора допускают ошибку подтверждения, т.е. принимают во внимание только те аргументы, которые укпрепляют их взгляд на ситуацию, отметая остальные.

В случае Браунбэка это особенно странно, учитывая то, что он является обладателем докторской степени по юриспруденции. Учитывая это обстоятельство, весьма сомнительным кажется то, что он не рассматривает вопрос в контексте двух основополагающих принципов международных отношений - принципов территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела другого государства.

Таким образом, мы имеем дело с двумя возможными сценариями. Сценарий первый: бывший губернатор и его соавтор незнакомы с этими принципами. Если это так, то изначально их труд не имеет ценности, так как не подкреплен ничем. Но это хороший сценарий.

Второй сценарий, являющийся более страшным, заключается в игнорировании международного права, что вызывает очень серьезные беспокойства.

И если мы попытались "забраться в голову" экс-губернатору Канзаса, то Майкла Рубина мы обошли стороной, причем, весьма незаслуженно. Его взгляды, а точнее, их трансформация за последние 12 лет вызывают сомнения в честности этого эксперта и непредвзятости его мнения.

В далеком апреле 2011 году Рубин написал следующие слова: "Давно пора армянским организациям в Соединенных Штатах и сотрудничающим с ними конгрессменам требовать изменения поведения армян. Игнорируя ориентацию Армении, американская армянская община упускает беспрецедентную возможность построить настоящее партнерство".

Также он был весьма недоволен тем, что Ереван не демонстрирует солидарность с США так часто, как хотелось бы: "В 2009 году Армения голосовала вместе с США по важным вопросам в ООН менее чем в половине случаев", - отмечает Майкл Рубин.

Но и это не все. Еще два момента дает нам твердое понимание того, что Рубин демонстрировал более логичную и взвешенную позицию.

"Армения также приняла Иран в ущерб интересам и безопасности США. Сообщается, что Армения даже поставляла Ирану оружие, которое Исламская Республика использовала для убийства американцев", - отмечал специалист в своей работе.

Также он призывал Ереван раскрыть свои архивы для того, чтобы разобраться в требованиях Армении о признании "геноцида", тем самым отвергая безоговорочность претензий.

Спустя 12 с небольшим лет Рубин превратился из армяно-скептика в образцового армянофила. Причем для этого, с точки зрения внешней политики Армении, не произошло каких-либо важных транфсормаций. Армения стала еще большим другом для Ирана, что подрывает амбиции США еще больше. Также Ереван является важным звеном в цепи, которая обеспечивает попадание подсанкционных товаров из западных стран в Россию.

Разумеется, что такие транфсормации не происходят сами по себе. В этой связи возникает весьма логичный вопрос, что привело к этим изменениям? Мы бы не хотели заниматься спекуляциями, однако, зная методы армянской диаспоры и пропагандистской машины, будет неудивительно узнать, что Рубин пользуется "особыми привилегиями" со стороны армян. Что неудивительно, так как Рубин известен как "лоббист" у себя дома.

Таким образом, учитывая мировоззрение и прошлые заслуги авторов статьи, вызывает большие вопросы, выражаясь дипломатично, их непредвзятость и точность.