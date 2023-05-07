Разгадка армянcкой дипломатии: выводы из модели дилеммы заключенного

Автор: Эмин Севдималиев

По завершении Второй войны в Карабахе, закончившейся решительной победой Азербайджана, в регионе забрезжила надежда на возможность достижения прочного мира. Однако по прошествии более двух лет посреднические усилия и консультации не дали ожидаемого результата.

К сожалению, упрямая и несговорчивая позиция Армении значительно усложняет процесс. Постоянное стремление Еревана получить от переговоров больше, выдвигая нереальные требования, вводя пристрастных посредников и обвиняя Баку и посредников, не улучшая свою позицию на переговорах, саботирует посреднические усилия.

Положение Армении в постконфликтный период лучше всего объясняется игрой "дилемма заключенного", являющейся одной из моделей теории вероятности, которая поможет нам взглянуть на ситуацию с другой стороны.

В качестве объяснения, дилемма заключенного представляет собой игру, в которой две стороны, разделенные и неспособные общаться, должны выбирать между "сотрудничеством" друг с другом или "предательством" другой стороны.

Когда только одна сторона придерживается отказа от сотрудничества, она получает максимально возможный выигрыш, а другая сторона несет максимальные убытки. Если обе стороны решат "предать", они получат меньшее, но одинаковое наказание. В то же время наивысшая награда для каждой стороны возникает, когда обе стороны выбирают сотрудничество, несмотря на то, что обе стороны несут небольшие потери.

В упрощенной моделе, при разовой игре, оптимальной стратегией игры является предательство, поскольку в этой ситуации предающая сторона всегда "выигрывает" или получает ничейный результат.

Однако, когда "игра" разыгрывается несколько раз, стороны могут наказать противоположную сторону за отказ от сотрудничества.

Применяя эту модель к мирным посредничествам между Азербайджаном и Арменией, мы наблюдаем отсутствие четкой аргументации и критического осмысления ситуации в Ереване.

После завершения Второй карабахской войны Азербайджан предложил построить в регионе новое будущее, которое включало бы налаживание транспортного сотрудничества и связей между странами. С точки зрения игры, описанной выше, это станет примером сотрудничества.

Затем Армения решила предать процесс, выдвинув необоснованные требования в попытке улучшить результат, который она могла бы получить в переговорах. Стойкое и несговорчивое поведение Еревана в отношении реализации Зангезурского коридора было очевидной попыткой создать "дымовую завесу" для затягивания процесса посредничества, тем самым нанося ущерб будущему потенциалу посредничества.

Смысл такого подхода, однако, весьма сомнителен, так как ни одна страна после Второй карабахской войны не сделала никаких заявлений или противоречивых комментариев относительно победы Азербайджана в войне. Результаты, как и новые геополитические реалии на Южном Кавказе, были единогласно приняты всем миром.

К сожалению, указанный подход неоднократно применялся Арменией в ходе постконфликтных посреднических усилий, что дает нам основания считать эту тактику общей стратегией Армении.

В то же время Армения продолжала военную эскалацию ситуации на границе с Азербайджаном, что указывало на то, что Ереван стремится трансформировать урегулированный конфликт и создать новую спираль эскалации, тем самым оправдывая дальнейшее затягивание переговоров.

Наконец, беглый взгляд на недавние переговоры, проведенные в США, подчеркивает, что Армения снова использует мирные переговоры как способ выиграть время в попытке улучшить свою позицию на переговорах, которая остается крайне хрупкой, несмотря на усилия Еревана.

Такой подход к попытке трансформировать конфликт сопряжен со значительным риском. Армения потерпела разгромное поражение, несмотря на предыдущую длительную подготовку. Это означает, что у Армении нет никаких военных рычагов. Состояние внутренней экономики не помогает Армении, так как крупные предприятия не принадлежат стране. Преобразование конфликта при таком стечении обстоятельств сопряжено с высоким риском и низким вознаграждением, что еще больше ослабит позицию страны, и создаст новые угрозы для Армении.

Следовательно, сегодня Армения, теряет окно возможностей, которое было доступно ранее. Применение подхода "предательства" не дало желаемых результатов для Армении и привело к исключению страны из ряда многообещающих региональных инициатив, что является серьезной долгосрочной проблемой для страны.

Ведь сегодня современный цивилизованный мир действует на принципах либеральной торговли, которую невозможно вести с враждебными странами по очевидным причинам. Экономическое процветание и политическая стабильность - это привилегия, предназначенная для стран, готовых к такому поведению, основанному на принципах и ценностях. И поведение Армении не свидетельствует о том, что Ереван готов к такому сотрудничеству.

Армении некого винить в проблемных взаимоотношениях со своими союзниками

В предыдущие годы Армения сожгла слишком много мостов, и отношения страны со странами-членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выглядят крайне шаткими. Постоянные обращения Еревана к государствам-членам блока, призывавшие их игнорировать нормы международного права, привели к тому, что другие государства придержались принципа уважения территориальной целостности Азербайджана.

В очередной раз Армения пошла по пути эскалации, и в итоге Ереван сообщил своим партнерам по ОДКБ, что проведение военных учений на территории Армении "нецелесообразно". В сообщениях говорилось, что Армения может даже отказаться от своего членства, к большому удивлению армянских союзников, которые призвали страну выразить свою официальную позицию по этому вопросу. Несмотря на то, что с этих событий прошли месяцы, Армения продолжает поддерживать данную риторику по отношению к ОДКБ.

В результате своей политики и переговорной тактики Армения теряет авторитет среди государств, которые должны гарантировать ее военную безопасность. Применяя требовательную риторику, не имея каких-либо структурных возможностей для навязывания своей воли и политического видения другим государствам ОДКБ, Армения идет по натянутому канату, рискуя своими отношениями с союзниками по ОДКБ.

В этом контексте важно помнить, что те же страны ОДКБ имеют гораздо более теплые отношения с Азербайджаном, что обусловлено совокупностью факторов, но в большей степени благодаря способности Азербайджана проводить взаимовыгодную политику. Наглядный пример - развитие отношений между Азербайджаном и Казахстаном. Между Баку и Астаной налажено сотрудничество в различных сферах, включающие транспортное, логистическое, а также энергетическое партнерство.

Беглый взгляд на подход Еревана к общению с ближайшими союзниками указывает на существенные проблемы, вытекающие из тех самых вопросов, которые мешают Армении проводить политику мира с Азербайджаном. Опираясь на такую модель поведения, Ереван не может строить функционирующие отношения даже со своими союзниками.

Армения должна изменить стратегию

Выбор стратегии в этой игре подвело Армению к сложной ситуации. Следование стратегии постоянного предательства процесса ставит Армению в положение, когда она зависит от внешних акторов в достижении своих политических целей.

В то же время возникает вопрос, как долго могут и будут продолжаться дипломатические усилия. В конце концов, если Армения продолжит имитацию дипломатии, это замедлит достижение мира, что не входит в интересы ни одной стороны.

Главный вывод таков: самое большое лицемерие Армении заключается в том, что она стремится защитить национальные интересы, предав при этом посреднический процесс с Азербайджаном, который решит наиболее важную внешнеполитическую проблему Еревана.

Однако представление Армении о себе, как о незаменимом союзнике, сильно преувеличено. У Армении очень мало рычагов воздействия на любое другое государство. Его главный актив, которым является диаспора, способен получать лишь бессмысленные краткосрочные обещания и парламентские решения, которые никак не влияют на внешнюю политику государств, парламенты которых принимают данные решения. Роль Армении в мировой экономике отсутствует, она очень мало дает другим государствам в плане торговли, а прошлые ошибки привели страну к конфликтной политической ситуации. Отметим, что конфликтная ситуация возникает на двух уровнях, как на внешнеполитическом, так и на внутренней арене. В последнее время мы становимся свидетелями ускоряющейся фрагментации армянских политических сил.

Сегодня внешняя политика Еревана сосредоточена на концепции "предательства" игры в дилемму заключенного. Однако эта южнокавказская страна забывает, что общение между государствами циклично, а не разовое событие. Таким образом, другие государства, столкнувшись с "предательством" Армении, выбирают вариант "наказать" Ереван за его предшествующее отказ от сотрудничества и чрезмерно требовательное поведение. Затем цикл повторяется. Следовательно, неудивительно, что Армения сегодня находится в самом уязвимой ситуации, будучи не в состоянии и не желая поддерживать взаимовыгодные отношения с другими государствами.

Сейчас эпоха политического прагматизма и сотрудничества. Проводя ту политику, которую сейчас проводит Армения, Ереван лишает себя возможности решать существующие проблемы.

В интересах Армении пересмотреть свой подход к внешней политике. В конце концов, в дилемме заключенного сотрудничающие стороны получают максимально возможную отдачу, несмотря на то, что не могут достичь всех желаемых результатов.