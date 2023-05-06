Пашинян наехал на ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян снова обвинил ОДКБ в бездействии.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в рамках своего визита в Чехию, премьер провел встречу с представителями диаспоры. Отвечая на вопрос о том, готова ли Армения к войне, Пашинян воспользовался возможностью и обвинил ОДКБ в бездействии во время Второй Карабахской войны.

"Очевидно, что в нашем окружении есть силы, которые хотят нас, как государство, уничтожить. Наша первая реакция должна состоять в том, чтобы управлять этим желанием. Может возникнуть закономерный вопрос: почему мы не могли управлять ситуацией в 2020 году. Потому что для управления связанной с войной ситуацией нам нужен был ряд констатаций, чего мы никак не могли сделать. На практике это было невозможно. Например, мы увидели бездействие ОДКБ, и мы должны учитывать эту реальность".

Он также обвинил организацию в последующих ее решениях и призвал проанализировать отношения между Арменией и ОДКБ.

"В 2021-2022 годах мы увидели бездействие ОДКБ. Мы должны принять эту реальность, по-возможности неэмоционально, понять что происходит, по какой причине и понять, какой должна быть наша реакция на все это", - сказал Пашинян.

Напрашивается два вывода. В первую очередь, становится очевидным, что Армения смирилась с тем, что остальные страны члены ОДКБ не будут нарушать международное право, в отличии от Еревана.

Для них не имеет смысла портить отношения с Азербайджаном, который является важным экономическим и политическим партнером этих стран. Азербайджан и другие страны ОДКБ находятся в состоянии, известном в теории вероятности как эквилибриум Неша, в котором невозможно увеличить свой "выигрыш" от изменения решения, если другая сторона его не меняет.

Азербайджан и прочие страны ОДКБ довольно успешно сотрудничают во многих сферах, и ставя ультиматумы о необходимости защищать Армению на суверенной территории Азербайджана, Ереван забывает о том, что столкнувшись с таким ультиматумом, страны выберут защиту личных интересов, а не армянских.

Второй момент, который заслуживает внимания, заключается в косвенном признании неспособности выиграть войну без вмешательства ОДКБ. Судя по словам премьера, напрашивается логический вывод, что на это и была сделана ставка.

В заключении, хочется отметить, что Армения не в первый раз открыто дискредитирует ОДКБ. Плохой анализ ситуации, нежелание руководствоваться международным правом, и не понимание стратегии принятия решений других государств стали причинами, которые подвели Армению к поражению. И ОДКБ в этом не виноват.