Иран поддерживает мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией

Иран ранее также поддерживал подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Day.Az, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Тегеране пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи.

По его словам, Иран находится в тесном контакте с соседними странами и имеет хорошие отношения и с Азербайджаном, и с Арменией.

Багаи отметил, что Иран взаимодействует с этими странами в процессах, прямо или косвенно связанных с его интересами.

Он также сообщил, что на сегодня и на завтра запланированы консультации на высоком уровне между Ираном и Арменией.

Напомним, что 8 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян подписали Совместную декларацию относительно встречи Президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения в Вашингтоне.

В тот же день в Вашингтоне в рамках встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян парафировали проект "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения" и подписали совместное обращение министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения к действующему председателю ОБСЕ (о закрытии Минского процесса ОБСЕ, личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, обсуждаемому Минской конференцией, и Группы планирования высокого уровня).