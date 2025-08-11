Пауза со смыслом: новый KitKat ® от Nestlé

Nestlé представила новый формат KitKat ® - шоколадная плитка, который не только предлагает уникальные вкусовые и визуальное впечатления, но и становится важным шагом в направлении экологичности и ответственного производства. Новый продукт, который уже доступен в Казахстане, создан с учетом растущего интереса потребителей к товарам, произведенным с минимальным воздействием на окружающую среду и соблюдением этических стандартов.

В соответствии с глобальными целями устойчивого развития компании и стремлением к полному отслеживанию ингредиентов, для производства нового формата KitKat ® используется какао, полученное от фермеров, участвующих в специальной программе. Эта программа направлена на сокращение разрыва в доходах фермеров, снижение рисков детского труда и стимулирование позитивных изменений как в домашних, так и в сельскохозяйственных практиках. Ранние результаты, представленные KIT Institute* в 2024 году, показали увеличение доходов семей фермеров на 38% за 18 месяцев.

Новая форма шоколада теперь подходит не только для индивидуального перекуса, но и для уютных моментов, когда хочется сделать паузу и поделиться чем-то вкусным с близкими. Новый формат шоколада KitKat ® сохраняют хрустящую вафлю, ставшую отличительной чертой бренда, и дополнены кремовыми начинками и визуально привлекательным "мраморным" узором шоколада. Плитки представлены в трех новых вкусах: двойной шоколад, лесной орех и соленая карамель.

Разработка начинок и дизайна плиток велась в исследовательском центре Nestlé в Йорке (Великобритания), где сосредоточена экспертиза компании в области шоколада. Новинка уже завоевала сердца европейского потребителя и теперь выходит на рынок Казахстана.

Запуск приурочен к 90-летию культового бренда. Впервые появившись в Йорке в 1935 году под названием Rowntree's Chocolate Crisp, уже через несколько лет продукт получил имя KitKat ®. С тех пор бренд стал известен по всем мире, а слоган Have a Break, Have a KitKat стал символом важности паузы и заботы о себе.

*KIT Institute (Koninklijk Instituut voor de Tropen) - это научно-исследовательский институт в Амстердаме, который занимается устойчивым развитием, поддержкой и развитием глобальных сообществ.

О компании Nestlé

Nestlé - крупнейшая в мире компания по производству продуктов питания и напитков. Компания ведет бизнес в 188 странах мира. Число ее сотрудников по всему миру насчитывает порядка 275 тыс. человек и все они разделяют цель Nestlé: раскрывая пользу продуктов, мы повышаем качество жизни каждого - сегодня и для будущих поколений. Nestlé предлагает широкий ассортимент продуктов и услуг, призванный изменить к лучшему жизнь не только людей, но и их любимых домашних животных. В своей деятельности компания руководствуется стратегией, основанной на ее глубокой экспертизе в области питания и здорового образа жизни. Штаб-квартира Nestlé находится в городе Веве (Швейцария), где более 150 лет назад началась история компании.