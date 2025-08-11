Гватемала приветствовала подписание Совместной декларации в Вашингтоне
Правительство Гватемалы приветствовала подписание Совместной декларации в Вашингтоне между Азербайджаном и Арменией.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Гватемалы, опубликованной в X.
"Правительство Гватемалы через Министерство иностранных дел приветствует подписание 8 августа 2025 года при содействии Соединённых Штатов Америки предварительного Мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.
Гватемала рассматривает этот важный шаг как веху в усилиях по достижению мира и безопасности в регионе Южного Кавказа и искренне выражает надежду, что данный процесс приведет к заключению окончательного мирного договора, способствующего полной нормализации отношений между двумя странами", - говорится в заявлении.
Ранее мы сообщали, что в Вашингтоне подписана Совместная декларация по итогам встречи Президента Азербайджана и премьер-министра Армении.
