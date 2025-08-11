https://news.day.az/society/1773381.html К сведению отправляющихся в районы на поезде - Новое расписание Акционерное общество "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) внесло изменения в расписание поездов по междугородним маршрутам.
Как сообщили Day.Az в АЖД, в связи с ремонтными работами на участке Баку-Кешля с сегодняшнего дня пассажирские поезда по маршрутам Баку-Балакян-Баку, Баку-Габала-Баку и Баку-Газах-Баку обслуживаются по обновленному расписанию.
