"Кристал Пэлас" выиграл Суперкубок Англии

Лондонский "Кристал Пэлас" стал обладателем Суперкубка Англии.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в матче за почетный трофей "Кристал Пэлас" одержал победу над чемпионом Англии - "Ливерпулем".

Чемпион Англии "Ливерпуль" открыл счет уже на четвертой минуте матча, а автором гола стал новичок Экитике. На 17-й минуте "Кристал Пэлас" сравнял счет с пенальти, но спустя четыре минуты мерсисайдцы вновь вышли вперед - отличился другой новобранец клуба Фримпонг.

Во второй половине матча "Кристал Пэлас" вновь сравнял счет - на 77-й минуте отличился Сарр.

В результате основное время матча завершилось вничью со счетом 2:2. В серии пенальти "Кристал Пэлас" одержал победу со счетом 3:2 и стал обладателем Суперкубка Англии.

Решающий 11-метровый не забил форвард мерсисайдцев Салах, пробив выше ворот.

Суперкубок Англии

Финал

10 августа

18:00. "Кристал Пэлас" - "Ливерпуль" 2:2 (серия пенальти 3:2)

Голы: Экитике, 4 (1:0), Матета, 17 - пен, (1:1), Фримпонг, 21 (2:1), Сарр, 77 (2:2)