Малейка Аббасзаде обратилась к абитуриентам

К сожалению, каждый год, за 2-3 часа до завершения размещения (выбора специальностей), при проверке системы выясняется, что 2-3 тыс. заявлений были заполнены, но не подтверждены. Это очень печально, потому что среди этих заявлений есть и такие, которые принадлежат абитуриентам с высокими баллами.

Как передает Day.Az, об этом сказала председатель Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде в видеообращении к абитуриентам.

Она подчеркнула, что очень важно выбирать специальности в соответствии с реальным баллом:

"Во время выбора можно указать до 15 специальностей, но это не значит, что вы обязаны заполнять все строки. Вы должны выбрать только те специальности, по которым действительно хотите учиться в будущем. Окончательное решение должны принимать вы сами.

Когда публикуются результаты, мы часто сталкиваемся со словами: "Я поступил на специальность, которую не хотел". Если вы не хотите поступать по той или иной специальности, то не включайте её в список. Поэтому я обращаюсь к вам: делайте выбор самостоятельно и обязательно подтверждайте своё заявление лично".