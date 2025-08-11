В Анкаре произошло землетрясение

В понедельник утром в столице Турции Анкаре произошло ощутимое землетрясение. Об этом сообщили в управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным сейсмологов, толчки магнитудой 3,2 зафиксированы в районе Этимесгут на глубине 4,68 км. Жители нескольких домов в районе Чанкая, неподалеку от здания гостелевидения, почувствовали подземные колебания.

Другое землетрясение в Турции магнитудой 6,1 было зафиксировано накануне в 19:55. Продолжительность толчков составила около 20-30 секунд. В квартирах раскачивались люстры и мебель. Некоторые местные жители выбежали на улицу. Приложения на смартфонах предупредили о толчках всего за несколько секунд до их начала.