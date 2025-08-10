https://news.day.az/world/1773272.html Эрдоган выступил с экстренным обращением в связи с землетрясением Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с экстренным обращением в сявзи с землетрясением в Балыкесире. Как передает Day.Az, в обращении говорится: "Выражаю слова поддержки всем нашим гражданам, в связи с землетрясением, произошедшее в Балыкесире, которое ощущалось также в соседних провинциях.
Эрдоган выступил с экстренным обращением в связи с землетрясением
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с экстренным обращением в сявзи с землетрясением в Балыкесире.
Как передает Day.Az, в обращении говорится:
"Выражаю слова поддержки всем нашим гражданам, в связи с землетрясением, произошедшее в Балыкесире, которое ощущалось также в соседних провинциях.
С самого первого момента все наши соответствующие структуры приступили к работе и предпринимают необходимые шаги. Мы также внимательно следим за ходом этих мероприятий.
Да хранит Всевышний нашу страну от любых бедствий", - сказал он.
Ранее мы сообщали, что мощное землетрясение произошло в Турции.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре