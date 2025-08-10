Эрдоган выступил с экстренным обращением в связи с землетрясением

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с экстренным обращением в сявзи с землетрясением в Балыкесире.

Как передает Day.Az, в обращении говорится:

"Выражаю слова поддержки всем нашим гражданам, в связи с землетрясением, произошедшее в Балыкесире, которое ощущалось также в соседних провинциях.

С самого первого момента все наши соответствующие структуры приступили к работе и предпринимают необходимые шаги. Мы также внимательно следим за ходом этих мероприятий.

Да хранит Всевышний нашу страну от любых бедствий", - сказал он.

Ранее мы сообщали, что мощное землетрясение произошло в Турции.