Задержан виновник пожара в Зангилане

Сотрудниками полиции установлен виновник пожара 10 августа на территории города Зангилан.

Как сообщили Day.Az в региональной группе пресс-службы МВД, по результатам расследования стало известно, что пожар совершен по неосторожности Вусалом Алпанаховым, 1985 года рождения.

В результате сгорели скошенные поля и кустарники на площади 5000 гектаров.

В.Алпанахов задержан и привлечен к ответственности.

По данному факту в районном отделе полиции продолжаются следственные действия.