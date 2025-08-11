https://news.day.az/society/1773302.html Задержан виновник пожара в Зангилане - ФОТО Сотрудниками полиции установлен виновник пожара 10 августа на территории города Зангилан. Как сообщили Day.Az в региональной группе пресс-службы МВД, по результатам расследования стало известно, что пожар совершен по неосторожности Вусалом Алпанаховым, 1985 года рождения.
В результате сгорели скошенные поля и кустарники на площади 5000 гектаров.
В.Алпанахов задержан и привлечен к ответственности.
По данному факту в районном отделе полиции продолжаются следственные действия.
