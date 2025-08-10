К сведению метеочувствительных людей

Обнародован медико-метеорологический прогноз.

Как передает Day.Az, в сообщении Национальной службы гидрометеорологии говорится, что 11 августа на Абшеронском полуострове ожидается временами усиливающийся хазри (холодный северо-каспийский морской ветер), что в целом благоприятно для метеочувствительных людей.