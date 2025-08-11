В турецкой провинции Балыкесир вновь произошло землетрясение

Сегодня в 10:26 по местному времени в районе Сындыргы провинции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 3,9.

Как передает Day.Az со ссылкой на Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции, эпицентр находился на глубине 11,67 км.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Отметим, вчера после землетрясения магнитудой 6,1 в одном из районов провинции Балыкесир были зафиксированы три афтершока магнитудой 4,6, 4,1 и 4 балла.