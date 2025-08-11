https://news.day.az/world/1773366.html В турецкой провинции Балыкесир вновь произошло землетрясение Сегодня в 10:26 по местному времени в районе Сындыргы провинции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 3,9. Как передает Day.Az со ссылкой на Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции, эпицентр находился на глубине 11,67 км. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.
В турецкой провинции Балыкесир вновь произошло землетрясение
Сегодня в 10:26 по местному времени в районе Сындыргы провинции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 3,9.
Как передает Day.Az со ссылкой на Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции, эпицентр находился на глубине 11,67 км.
Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.
Отметим, вчера после землетрясения магнитудой 6,1 в одном из районов провинции Балыкесир были зафиксированы три афтершока магнитудой 4,6, 4,1 и 4 балла.
