Ученые заявили о возможности сильнейшего землетрясения и гигантского цунами в США

В прибрежной зоне США может произойти 9-балльное землетрясение, сопровождаемое гигантским цунами. Об этом, ссылаясь на наблюдения сейсмологов, сообщает британский таблоид Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследование, проведенное с применением технологий высокоточного подводного картографирования, выявило тревожные признаки геостатической активности в Каскадной зоне субдукции. Оно показало четыре огромных сегмента разлома длиной 970 километров, протянувшиеся вдоль побережья Северной Америки от Канады до Калифорнии. Мощные толчки в подводной зоне этой местности могут привести не только к разрушению береговой инфраструктуры, но и вызвать отравление и загрязнение воды и воздуха.

В статье отмечается, что в последний раз подобное землетрясение наблюдалось в 1700 году. По мнению ученых, такие события происходят примерно раз в 500 лет.