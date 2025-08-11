Греция приветствует мирную декларацию между Азербайджаном и Арменией

Греция приветствует объявленные соглашения между Арменией и Азербайджаном как важный шаг на пути к прекращению многолетнего конфликта на Южном Кавказе.

Как передает Day.Az, об этом говорится на странице МИД Греции в соцсети X.

"Мы высоко оцениваем усилия обеих сторон и администрации США по достижению прогресса в деле нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Подписание и ратификация окончательного Мирного договора между двумя странами станет необходимым следующим шагом для обеспечения прочного мира и процветания при полном уважении суверенитета и территориальной целостности в качестве руководящих принципов", - отметил МИД Греции.

Напомним, что 8 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян подписали Совместную декларацию относительно встречи Президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения в Вашингтоне.

В тот же день в Вашингтоне в рамках встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян парафировали проект "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения" и подписали совместное обращение министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения к действующему председателю ОБСЕ (о закрытии Минского процесса ОБСЕ, личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, обсуждаемому Минской конференцией, и Группы планирования высокого уровня).