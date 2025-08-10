https://news.day.az/world/1773270.html Разрушения зафиксированы в одной из деревень Балыкесира - ВИДЕО В результате землетрясения зафиксированы разрушения в одной из деревень турецкой провинции Балыкесир. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: Ранее мы сообщали, что мощное землетрясение произошло в Турции. Видео по теме:
Разрушения зафиксированы в одной из деревень Балыкесира - ВИДЕО
В результате землетрясения зафиксированы разрушения в одной из деревень турецкой провинции Балыкесир.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ранее мы сообщали, что мощное землетрясение произошло в Турции.
