https://news.day.az/world/1773270.html

Разрушения зафиксированы в одной из деревень Балыкесира - ВИДЕО

В результате землетрясения зафиксированы разрушения в одной из деревень турецкой провинции Балыкесир. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: Ранее мы сообщали, что мощное землетрясение произошло в Турции. Видео по теме: