Бакинское метро будет работать в усиленном режиме

12 августа в связи с матчем футбольного клуба "Карабах" в Лиге чемпионов УЕФА Бакинский метрополитен будет работать в усиленном режиме.

Об этом Day.Az сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен".

С учетом интереса болельщиков к матчу, на станции "Гянджлик", расположенной рядом с Республиканским стадионом имени Тофига Бахрамова, а также на станциях "28 Мая" и "Нариманов" будут приняты дополнительные меры.