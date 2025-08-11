https://news.day.az/society/1773358.html Бакинское метро будет работать в усиленном режиме - Причина 12 августа в связи с матчем футбольного клуба "Карабах" в Лиге чемпионов УЕФА Бакинский метрополитен будет работать в усиленном режиме. Об этом Day.Az сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен".
12 августа в связи с матчем футбольного клуба "Карабах" в Лиге чемпионов УЕФА Бакинский метрополитен будет работать в усиленном режиме.
Об этом Day.Az сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен".
С учетом интереса болельщиков к матчу, на станции "Гянджлик", расположенной рядом с Республиканским стадионом имени Тофига Бахрамова, а также на станциях "28 Мая" и "Нариманов" будут приняты дополнительные меры.
