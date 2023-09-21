Конец сепаратистов и перспективы для мира

Автор: Эмин Севдималиев

Последние события в Карабахе указали на то, что в Азербайджане есть четкое видение будущего на Южном Кавказе. Как и план действий. За сутки Азербайджану удалось достичь стратегически важной цели - ликвидации сепаратистского режима на своей территории. В СМИ уже подробно была описана важность этого события. По этой причине хочется рассмотреть другой важный вопрос, который в данный момент обделен вниманием.

В значительной степени, ликвидация незаконного сепаратного образования на территории Азербайджана может стать поворотным моментом в современной истории Южного Кавказа. Нейтрализация военной хунты становится одним из ключевых пунктов, который открывает путь к подписанию мирного договора между Азербайджаном и Арменией. И именно этот вопрос хотелось бы рассмотреть.

Гидра потеряла одну из голов

Фундаментальных причин для эскалации у Армении несколько. Важно понимать, что в контексте отношений с Азербайджаном нет одной Армении, позиции и интересы различных центров весьма фрагментированы. Можно было выделить три элемента - государство Армения, сепаратистов и армянскую диаспору, у каждой из которых есть мотивы для эскалаций и предотвращения сближения позиций Азербайджана и Армении, а в случае с сепаратистами, конечно, в прошедшем времени.

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Мотивация сторон, как и некоторые причины для такой франгментации, были подробно описаны ранее, и это описание остается актуальным и на сегодняшний день. Устранение сепаратистов, как одной из переменных данного уравнения, в теории, должно значительно упростить выход к мирному договору для Азербайджана и Армении. Несколько причин объясняют такой прогноз.

Первая причина заключается в уменьшении количества вопросов, которые Баку и Ереван должны решить на переговорах. Это должно создать условия для того, чтобы обе стороны могли договориться, что развязывает руки переговорщикам.

Вторая причина, которая склоняет к более оптимистичному взгляду на будущее Южного Кавказа, заключается в том, что Армяне получили подтверждение того, что исход 44-дневной войны не был случайностью, и повторные попытки склонить баланс сил в сторону Армении путем военных провокаций и аналогичных деструктивных шагов приводит к негативным результатам.

Третий пункт и, возможно, ключевой. Антагонистическая позиция Еревана по отношению к Баку приводит к отрицательным результатам и ухудшает переговорные позиции Армении. Демонстрируя агрессивную позицию по отношению к Азербайджану на протяжении многих лет, Армения отказалась от весьма щедрых предложений, которые делал Азербайджан. В результате, Ереван остался за бортом крупных международных проектов, от чего пострадала экономика страны и благосостояние людей.

После 44-дневной войны Ереван получил шанс решить вопрос переговорами. Но опять выбрал политику затягивания вопроса, попыток трансформации и переобрамления конфликта, а также эскалаций, как "мягких" и агрессивных. Результатом стали события, которые начались вчера. Продолжение такой политики приведет к дальнейшему ухудшению перспектив Армении на переговорах, и это в Ереване должны сделать выводы из прошлого.

Ликвидация хунты и сдерживающий фактор

Еще одна проблема к которой привело падение военной хунты стало подтверждение тенденции о том, что военные неудачи армян приводят к потрясениям во внутренней политике. Последние сутки показали, что в Ереване остается определенная масса людей, которые недовольны политикой премьер-министра Пашиняна. И акции протеста после внешнеполитических неудач наблюдались и в ноябре 2020 года. Таким образом, внутренние протесты после ошибок во внешней политике становятся тенденцией.

Для политического руководства Армении такая динамика должна служить сдерживающим фактором, указывающим на то, что продолжение агрессивной политики по отношению к Азербайджану может подвести страну к серьезным внутренним потрясениям и, возможно, даже к гражданской войне.

Присутствия такого сдерживающего фактора должно являться серьезной мотивацией для правительства Армении в переговорах с Арменией.

Еще один момент, который необходимо отметить, связан с тем, что устранение военной хунты ослабит критические голоса оппозиционеров. Конечно, критика главы правительства останется, но реального воздействия на внешнюю политику у радикально настроенных политиков в Ереване не будет.

Нерешенная проблема

На сегодняшний день большой вопрос заключается в том, как будет решен вопрос отношений правительства и радикальной диаспоры, которая функционирует на чувстве ненависти к Азербайджану. Если правительство Армении сможет устранить диаспору, или ограничить ее влияние, то путь к мирному договору с Азербайджаном будет свободен.

Сегодняшнее состояние армянской диаспоры, главной целью которой является нажива, можно охарактеризовать как инструмент токсичного влияния на общественное мнение в Армении и за рубежом.

До тех пор, пока правительство Армении допускает влияние диаспоры на внешнеполитические вопросы, страдать от этого будут армяне, которых диаспора, якобы защищает.

Пока рано говорить о том кто выйдет победителем из этой борьбы. Но результат мы узнаем уже весьма скоро.