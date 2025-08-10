https://news.day.az/sport/1773245.html «Нефтчи» подписал африканского футболиста Бакинский футбольный клуб "Нефтчи" усилил состав Фалайе Сако, ранее выступавшим за французский "Монпелье". Как передает Day.Az, о переходе 30-летнего правого защитника "нефтяники" сообщили на своей странице в социальной сети. Согласно информации, Сако расторг контракт с "Монпелье" по взаимному согласию сторон.
Пока подробности соглашения игрока сборной Мали с "Нефтчи" не разглашаются, однако известно, что контракт рассчитан на два сезона.
Отметим, что Сако выступал за "Монпелье" с 2023 года. В прошлом сезоне клуб занял последнее место в Лиге 1, набрав 16 очков, и вылетел в низший дивизион.
