В Ханкенди проходит церемония открытия VII Тюркологической летней школы

В городе Ханкенди проходит церемония открытия VII Тюркологической летней школы, организованной Карабахским университетом совместно с Тюркской академией и Академией наук Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, основная цель проведения летней школы - укрепление научного потенциала молодых ученых в области тюркологических исследований, содействие обмену знаниями и опытом между участниками из разных стран, создание возможностей для изучения современных научных подходов и практических методов исследований.

В рамках летней школы, которая продлится до 17 августа, 32 молодых ученых и докторантов из Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Монголии, Северного Кипра и Македонии примут участие в интенсивных занятиях по различным направлениям тюркологии - лингвистике, литературоведению, истории, этнографии и культурологии. Учебный процесс осуществляется при участии 15 известных ученых и специалистов из 5 стран - Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.