https://news.day.az/world/1773255.html Каллас созывает глав МИД ЕС Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас инициировала проведение экстренного совещания глав МИД стран ЕС 11 августа для обсуждения предстоящего саммита президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает агентство Reuters.
"Любая сделка между США и Россией должна включать Украину и ЕС, поскольку это вопрос безопасности Украины и всей Европы", - отметила она.
При этом Каллас подчеркнула, что США обладают возможностью принудить Россию к "серьезным переговорам".
