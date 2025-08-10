Каллас созывает глав МИД ЕС

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас инициировала проведение экстренного совещания глав МИД стран ЕС 11 августа для обсуждения предстоящего саммита президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает агентство Reuters.

"Любая сделка между США и Россией должна включать Украину и ЕС, поскольку это вопрос безопасности Украины и всей Европы", - отметила она.

При этом Каллас подчеркнула, что США обладают возможностью принудить Россию к "серьезным переговорам".