Президент Ильхам Алиев выделил средства для оказания гуманитарной помощи Украине
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении средств Министерству энергетики Азербайджанской Республики с целью оказания гуманитарной помощи Украине.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в распоряжении говорится:
"Опираясь на принципы гуманизма, Азербайджанская Республика на двусторонней и многосторонней основе оказывает гуманитарную помощь многим странам мира.
В связи со сложившейся в последние годы ситуацией в Украине Азербайджанское государство несколько раз отправляло гуманитарную помощь украинскому народу.
Отношения между Азербайджанской Республикой и Украиной развиваются на почве дружбы и партнерства, на основе соответствующих двусторонних документов, в том числе "Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Азербайджанской Республикой и Украиной" от 16 марта 2000 года, "Декларации о дружбе и стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Украиной" от 22 мая 2008 года и "Совместной декларации Президента Азербайджанской Республики и Президента Украины" от 14 января 2022 года.
Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
1. Для закупки и отправки произведенного в Азербайджанской Республике электрического оборудования в целях оказания гуманитарной помощи Украине из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Министерству энергетики Азербайджанской Республики средства в манатном эквиваленте 2,0 (два) миллиона долларов США.
2. Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.
3. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре