Сегодня начинается выбор специальностей по вузам Азербайджана
С сегодняшнего дня начинается выбор специальностей.
Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, сотрудники ГЭЦ в районных отделах образования окажут абитуриентам бесплатную помощь по вопросам правил приёма студентов, порядка заполнения и подтверждения "Электронного заявления абитуриента о выборе специальности", условий конкурса, а также по важным аспектам, на которые следует обратить внимание при выборе специальности и другим вопросам.
