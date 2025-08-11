Сегодня начинается выбор специальностей по вузам Азербайджана

С сегодняшнего дня начинается выбор специальностей.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, сотрудники ГЭЦ в районных отделах образования окажут абитуриентам бесплатную помощь по вопросам правил приёма студентов, порядка заполнения и подтверждения "Электронного заявления абитуриента о выборе специальности", условий конкурса, а также по важным аспектам, на которые следует обратить внимание при выборе специальности и другим вопросам.