В Турции заявили, что cейсмическая ситуация находится под вниманием

Министр внутренних дел Али Ерликая выступил с заявлением в связи с землетрясением магнитудой 6,1, произошедшим в турецкой провинции Балыкесир.

Как передает Day.Az, министр заявил, что Агенствто по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD), а также все сотрудники других профильных ведомств страны, немедленно приступили к обследованию местности в связи с землетрясением, которое ощущалось в Стамбуле и соседних провинциях.

Было отмечено, что cейсмическая ситуация находится под пристальным вниманием.

Граждан предупредили не заходить в свои дома.

Ранее мы сообщали, что мощное землетрясение произошло в Турции.