https://news.day.az/world/1773271.html В Турции заявили, что cейсмическая ситуация находится под вниманием Министр внутренних дел Али Ерликая выступил с заявлением в связи с землетрясением магнитудой 6,1, произошедшим в турецкой провинции Балыкесир.
В Турции заявили, что cейсмическая ситуация находится под вниманием
Министр внутренних дел Али Ерликая выступил с заявлением в связи с землетрясением магнитудой 6,1, произошедшим в турецкой провинции Балыкесир.
Как передает Day.Az, министр заявил, что Агенствто по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD), а также все сотрудники других профильных ведомств страны, немедленно приступили к обследованию местности в связи с землетрясением, которое ощущалось в Стамбуле и соседних провинциях.
Было отмечено, что cейсмическая ситуация находится под пристальным вниманием.
Граждан предупредили не заходить в свои дома.
Ранее мы сообщали, что мощное землетрясение произошло в Турции.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре