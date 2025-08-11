https://news.day.az/economy/1773297.html Стоимость второй по популярности криптовалюты обновила многолетний максимум Курс эфира (ETH) обновил многолетний максимум, превысив отметку в $4,3 тыс. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, за неделю стоимость этой криптовалюты увеличилась более чем на 20%. По данным coinmarketcap.com, курс эфира достигал отметки в $4332, максимума с 9 декабря 2021 года.
