В Бразилии вновь выпал обильный снег - ВИДЕО

В бразильской Санта-Катарине зафиксирован второй снегопад в 2025 году и третий в этом веке. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: