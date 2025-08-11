https://news.day.az/world/1773371.html В Бразилии вновь выпал обильный снег - ВИДЕО В бразильской Санта-Катарине зафиксирован второй снегопад в 2025 году и третий в этом веке. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
В Бразилии вновь выпал обильный снег - ВИДЕО
В бразильской Санта-Катарине зафиксирован второй снегопад в 2025 году и третий в этом веке.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
