Один человек погиб, еще 29 пострадали при землетрясении в Турции

Один человек погиб, еще 29 человек пострадали в результате сильного землетрясения в турецкой провинции Балыкесир.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

По его словам, в целом при землетрясении обрушились 16 зданий. Из-под завалов четырех из них, которые были жилыми, спасены все жители.

Ранее мы сообщали, что мощное землетрясение произошло в Турции.