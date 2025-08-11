https://news.day.az/world/1773295.html Один человек погиб, еще 29 пострадали при землетрясении в Турции Один человек погиб, еще 29 человек пострадали в результате сильного землетрясения в турецкой провинции Балыкесир. Как передает Day.Az, об этом заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая. По его словам, в целом при землетрясении обрушились 16 зданий. Из-под завалов четырех из них, которые были жилыми, спасены все жители.
Ранее мы сообщали, что мощное землетрясение произошло в Турции.
