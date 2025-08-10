Жителей юга Франции попросили самоизолироваться

В коммуне Леденон на юге Франции произошел пожар на заводе хлоросодержащих продуктов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает в соцсетях префектура департамента Гар.

Там уточнили, что возгорание произошло на предприятии Hydrapro. Власти создали оперштаб.

"Префект Гара просит жителей в радиусе 825 метров от этого промышленного объекта укрыться внутри зданий", - говорится в посте.

Власти уточнили, что просьба касается и жилых домов в Леденоне. Сейчас пожар уже локализован.