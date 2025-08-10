https://news.day.az/world/1773241.html Жителей юга Франции попросили самоизолироваться В коммуне Леденон на юге Франции произошел пожар на заводе хлоросодержащих продуктов. Как передает Day.Az, об этом сообщает в соцсетях префектура департамента Гар. Там уточнили, что возгорание произошло на предприятии Hydrapro. Власти создали оперштаб.
Жителей юга Франции попросили самоизолироваться
В коммуне Леденон на юге Франции произошел пожар на заводе хлоросодержащих продуктов.
Как передает Day.Az, об этом сообщает в соцсетях префектура департамента Гар.
Там уточнили, что возгорание произошло на предприятии Hydrapro. Власти создали оперштаб.
"Префект Гара просит жителей в радиусе 825 метров от этого промышленного объекта укрыться внутри зданий", - говорится в посте.
Власти уточнили, что просьба касается и жилых домов в Леденоне. Сейчас пожар уже локализован.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре