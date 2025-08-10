Разыскиваемый Интерполом азербайджанец задержан в Грузии

В Грузии задержан гражданин Азербайджана, находящийся в международном розыске с 2013 года по "красному бюллетеню" Интерпола.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, он обвиняется в участии в организованной преступной группе и причинении вреда здоровью.

По данным Министерства внутренних дел Грузии, в настоящее время в отношении задержанного проводятся предэкстрадиционные процедуры.