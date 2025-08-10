https://news.day.az/world/1773239.html Разыскиваемый Интерполом азербайджанец задержан в Грузии В Грузии задержан гражданин Азербайджана, находящийся в международном розыске с 2013 года по "красному бюллетеню" Интерпола. Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, он обвиняется в участии в организованной преступной группе и причинении вреда здоровью.
Разыскиваемый Интерполом азербайджанец задержан в Грузии
В Грузии задержан гражданин Азербайджана, находящийся в международном розыске с 2013 года по "красному бюллетеню" Интерпола.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, он обвиняется в участии в организованной преступной группе и причинении вреда здоровью.
По данным Министерства внутренних дел Грузии, в настоящее время в отношении задержанного проводятся предэкстрадиционные процедуры.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре