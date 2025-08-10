Генсек ОТГ приветствовал подписание Совместной декларации между Азербайджаном и Арменией

Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев приветствовал подписание Совместной декларации между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе ОТГ.

"Приветствую подписание Совместной декларации Президентом Азербайджанской Республики и Премьер-министром Республики Армения при участии Президента США по итогам их встречи 8 августа 2025 года в Вашингтоне, округ Колумбия, Соединенные Штаты Америки.

Я решительно поддерживаю парафирование согласованного текста Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, а также подписание министрами иностранных дел обеих стран совместного обращения к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе о завершении Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур.

Это историческое событие знаменует собой важную веху на пути к установлению прочного мира, стабильности и процветания в регионе Южного Кавказа и за его пределами", - говорится в сзаявлении генсека ОТГ.

Ранее мы сообщали, что в Вашингтоне подписана Совместная декларация по итогам встречи Президента Азербайджана и премьер-министра Армении.