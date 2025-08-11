Подписанный в Вашингтоне протокол выводит Южный Кавказ в новую эпоху взаимодействия

Подписанный в Вашингтоне Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном при участии Дональда Трампа протокол о намерениях выводит регион в новую эпоху экономического и политического взаимодействия.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье израильского Института исследования информационных войн.

В статье напоминается, что соглашение предусматривает строительство железнодорожной линии, нефтепровода, газопровода и оптико-волоконных сетей на 32-километровом участке территории Армении, соединяющем материковый Азербайджан с Нахчываном.

"Особую пикантность проекту придаёт тот факт, что он будет проходить фактически "по территории США" - Вашингтон получил концессию на строительство и эксплуатацию коридора сроком на 99 лет. Маршрут уже получил символичное название - "Путь Трампа во имя международного мира и процветания". Такой формат более чем устраивает Президента Ильхама Алиева, обеспечившего юридические гарантии свободы передвижения грузов, и сохранить лицо Николу Пашиняну", - говорится в статье.

Институт подчеркивает, что в итоге Баку получает роль центрального транспортного узла, соединяющего Среднюю Азию с Европой напрямую, минуя Россию и Китай. Для Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Кыргызстана это шанс выйти на европейские рынки по более короткому, безопасному и экономически выгодному маршруту, без политического и экономического прессинга со стороны России и Китая. "Ереван получает реальный экономический стимул: развитие инфраструктуры, рост транзитных сборов, доступ к новым рынкам и интеграцию в масштабные международные проекты. Это шаг от изоляции к региональному партнёрству. Анкара получает прямое сухопутное сообщение с Азербайджаном, Каспийским регионом и далее - со странами Центральной Азии. Это укрепляет её позиции в тюркском мире, усиливает транзитный потенциал и открывает новые маршруты для торговли и энергетики", - отмечается в материале.

Институт подчеркивает, что Россия - среди тех, кто теряет от запуска коридора. Москва лишается монополии на транзит грузов из Центральной Азии в Европу.

"Сегодня слишком много государств заинтересованы в успешной реализации Зангезурского коридора: США, Турция, Азербайджан, страны Центральной Азии, а теперь и сама Армения. В таких условиях Президент Ильхам Алиев располагает прочной международной поддержкой. Его политическая воля и дальновидная стратегия вновь выводят Азербайджан в центр региональной повестки", - говорится в статье.