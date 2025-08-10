Достижению Вашингтонского соглашения способствовала дальновидная политика Президента Ильхама Алиева.

Об этом сказал в беседе с Day.Az сказала казахстанский политолог, ассистент профессора кафедры медиа коммуникации и истории Казахстана Международного университета информационных технологий Айгерим Жампетова.

"8 августа 2025 года в Белом доме состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и президента США Дональда Трампа. Лидеры подписали Совместную декларацию, закрепившую согласие по ключевым вопросам развития региона при посредничестве США. Это событие стало исторически значимым, поскольку за многие годы именно в этот момент удалось достичь соглашения, чему в значительной степени способствовала последовательная, стратегическая и дальновидная позиция Президента Республики Азербайджан Ильхама Алиева", - сказала она.

По словам политолога, соглашение стало логическим продолжением активной дипломатической работы, которая интенсивно ведется с начала 2025 года.

"Тогда специальный представитель администрации США Стив Уиткофф посетил Баку, представив концепцию "региональной перезагрузки", что послужило отправной точкой для нового этапа переговоров. Затем встреча Президента Ильхама Алиева и Премьер-министра Николо Пашиняна в Абу-Даби заложили основу для достижения политического согласия, в рамках которого обсуждались вопросы, которые требовали двустороннего согласия по роспуску Минской группы ОБСЕ, открытия Зангезурского транспортного маршрута и внесения изменений в конституционные положения Армении, затрагивающие Азербайджан. При этом Ереван подчеркивал, что любые изменения в Конституцию могут быть реализованы только через референдум, запланированный после парламентских выборов в июне 2026 года", - сказала она.

Жампетова подчеркнула, что одним из ключевых элементов подписанной Декларации в Белом Доме стал стратегический транспортный проект - TRIPP ("Маршрут Трампа ради международного мира и процветания").

"Согласно данному документу, США получит исключительные долгосрочные права на разработку этого транзитного маршрута, который в последующем имеет потенциал связать Китай и Европу по линии "Среднего коридора" через Центральную Азию, Каспийское море и Турцию, создавая альтернативу существующим российским и иранским транспортным сетям. TRIPP во многом повторяет предполагаемую трассу Зангезурского коридора - 43-километрового пути, соединяющего основную территорию Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой через Сюникскую область Армении. Реализация проекта позволит значительно укрепить транзитный потенциал Азербайджана, сократить время и расстояние доставки грузов, ускорить развитие транскавказских транспортных связей и расширить выход на рынки Европы и Центральной Азии", - отметила она.

По ее мнению, в целом, подписание соглашения в Вашингтоне стало историческим событием для Азербайджана и важным этапом в формировании новой архитектуры экономических и транспортных коммуникаций Южного Кавказа.

"TRIPP, как современная интерпретация Зангезурского транспортного маршрута при поддержке США, открывает для Азербайджана и региона долгосрочные перспективы экономического роста, устойчивости и усиления роли страны как ключевого узла глобальных транспортных и энергетических цепочек. С геополитической точки зрения, проект и сама декларация отражают заметное перераспределение влияния в Южном Кавказе. Усиление посреднической роли США и их прямое вовлечение в развитие инфраструктуры региона, что объективно снижает традиционное участие России и Ирана в вопросах транспортной интеграции. Формат соглашения в Вашингтоне, а также передача исключительных прав на разработку TRIPP американской стороне, указывают на стратегический сдвиг в сторону многовекторности, при котором Азербайджан получает дополнительные возможности для диверсификации внешнеполитических связей", - заключила политолог.

Али Гасымов