Партия из ТРСК поздравила Азербайджан с итогами вашингтонской встречи

Совместная декларация Азербайджана и Армении усилила надежды на долгосрочный мир, стабильность и развитие в регионе Южного Кавказа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об заявил генеральный секретарь одной из ведущих политических сил Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) - Партии национального единства (UBP) Огузхан Хасипоглу.

Комментируя итоги состоявшейся 8 августа встречи с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главы Белого дома Дональда Трампа, генсек UBP назвал "историческим", подписание документа, содержащего условия открытия Зангезурского коридора.

Политик подчеркнул, что маршрут между западными районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой внесет значимый вклад в еще большую консолидацию тюркского мира.

"Хотелось бы поздравить Президента Азербайджана Ильхама Алиева и всех лиц, внесших вклад в успех вашингтонской встречи", - сказал политик, подчеркнув, что жители ТРСК разделяют гордость азербайджанского народа.

Отметим, что UBP обладает самой крупной фракцией в парламенте ТРСК, а ее председатель Унал Устел возглавляет коалиционное правительство Северного Кипра.