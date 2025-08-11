https://news.day.az/incident/1773290.html В Исмаиллы Mercedes упал с моста - есть пострадавшие В Исмаиллинском районе произошло тяжелое ДТП. Как передает Day.Az со ссылкой на APA, авария произошла на дороге, ведущей в сёла Истису и Галаджыг Исмаиллинского района. По предварительным данным, автомобиль марки Mercedes упал с моста.
