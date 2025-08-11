В Исмаиллы Mercedes упал с моста

В Исмаиллинском районе произошло тяжелое ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на APA, авария произошла на дороге, ведущей в сёла Истису и Галаджыг Исмаиллинского района.

По предварительным данным, автомобиль марки Mercedes упал с моста.

В результате происшествия жительница Баку 1999 года рождения Сэмра Наил гызы Гасанлы, а также Руфат Ферман оглы Гасанов 1975 года рождения и Гюльсум Сулейман гызы Гусейнова 1979 года рождения с тяжелыми травмами были доставлены в центральную районную больницу.

Сообщается, что их состояние остается тяжелым.

По факту происшествия проводится расследование.