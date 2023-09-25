Армения проигрывает геополитическую битву: Тегеран ополчился на Ереван

Автор: Эмин Севдималиев

Ситуация на Южном Кавказе продолжает оставаться волатильной, несмотря на то, что текущая неделя прошла сравнительно тише, если сравнивать ее с предыдущей. Несмотря на это, ситуация остается сложной, особенно если рассматривать ситуацию в самой Армении, как внешнеполитичекую, так и внутреннюю. И если внутренние проблемы связаны с фрагментацией в самой Армении, то внешнеполитические проблемы вытекают из сомнительной смены курса Армении.

И хотя мы говорили о ситуации, которая ожидает Армению в силу переориентирования вектора внешней политики, в контексте возможной реакции России, мало что было сказано об Иране и его взгляде на ситуацию.

Высказывания и действия Пашиняна втянули страну в опасный водоворот событий

Напомним читателям, что высказывания и действия премьер-министра Пашиняна втянули страну в сложную геополитическую ситуацию. В интервью итальянскому изданию La Repubblica глава правительства не в лучшем свете выставил стратегическое партнерство между Арменией и Россией. Затем было объявлено о военных учениях между Арменией и США на территории Армении, что также не понравилось Москве. Все было бы более или менее понятно если бы Армения оказалась центром столкновения между США и Россией. Такая ситуация была более проста для анализа, так как возможных вариантов развития событий было бы намного меньше. Но в этом уравнении есть еще одна переменная - Иран.

Присутствие Ирана, как и его интересов, делает ситуацию более запутанной и сложной для Армении. Фактор Тегерана приводит к значительной трансформации ситуации в силу нескольких причин.

Во-первых, Иран не будет рад присутствию США в регионе. Тегеран видит в интересах Вашингтона экзистенциональную угрозу и по этой причине не может безревностно реагировать на заигрывания своего союзника с США. Иран серьезно обеспокоен перспективой сотрудничества Еревана и Вашингтона, так как в случае реализации такого сценария Тегеран получит мощный антииранский центр прямо у своих границ. И, конечно, Иран не в восторге от того, что ему не удалось заполнить вакуум, который образовался в Армении в последние годы, несмотря на выгодные стартовые позиции Тегерана в данном вопросе.

Вторая проблема для Еревана заключается в том, что включение Ирана в борьбу за влияние в Армении увеличивает потенциал конфликтной ситуации. Если раньше было понятно, что главным бенефактором Армении в регионе является Россия, то нынешние трансформации приводят к тому, что становится неясно, какой международный центр принятия решений играет главную роль в Армении. Столкновение интересов России, США и Ирана является взаимоисключающем по сути и увеличивает количество вероятных конфликтных ситуаций. Возможно возникновение диады Тегерана и Москвы против Вашингтона, так как это входит в интересы первых двух столиц. Но тогда Армения потеряет возможность сближения с Западом, чего она так сильно хочет. Другой сценарий, в котором США удастся распространить свое влияние в Армении, в ущерб РФ и Ирану, еще сложнее, так как это приведет к более нестабильной Армении.

Проблема номер три напрямую связана с предыдущим пунктом. Добавляя Иран к вопросу о балансе сил крупных стран в Армении, ситуация становится более непредсказуемой. Это вероятно приведет к тому, что Ереван переоценит свои возможности и важность в регионе. Переоценка может привести к кардинальным изменениям, в каждом из которых Армении придется считаться с новым "покровителем".

Эти факторы указывают на то, что в попытке переориентироваться на Запад, Ереван поставил себя в сложную ситуацию. В каждой их этих ситуаций Армения столкнется с политическими потерями, вне зависимости от того, какая крупная сила получит превосходство. Если Тегеран или Москва окажутся более сильными, то Еревану придется распрощаться с мечтой о светлом западном будущем. А если США станут покровителем Армении, то армянская экономика столкнется с колоссальными проблемами в силу зависимости от России и российского рынка.

Сложная позиция Ирана

В каком-то смысле Иран является силой, которая пытается выдержать определенное равновесие в региональных вопросах. С одной стороны, откровенно враждебные отношения между Тегераном и Баку не наблюдались, но были и холодные периоды. С другой стороны, в последние годы Иран превращается в главного союзника Армении, и это не может не накладывать отпечаток на отношения с Азербайджаном, по понятным причинам.

Можно было бы сделать предположение о том, что Иран не заинтересован в конструктивных отношениях с Азербайджаном в силу некоторых событий последних лет, но это стало бы большим заблуждением. Азербайджан является важной страной для Ирана, так как именно через территорию Азербайджана проходит транспортное сообщение с Россией. Для России и Ирана азербайджанский транзит является весьма важным экономическим, торговым и политическим фактором, так как обе страны находятся под санкциями, и возможности для торговли РФ и Ирана со многими странами мира ограничены.

В силу важной роли Баку Тегерану сложно выбрать одну из сторон в данном вопросе. Близкие отношения с Арменией в Иране рассматриваются в контексте возможного рычага давления на Азербайджан. Ошибкой будет предполагать, что Ирану интересна Армения в силу ее экономической привлекательности, скорее Ереван используется как инструмент. И такой контроль может выражаться в классическом методе "кнута и пряника".

В данном контексте очевидно, что может являться пряником в отношениях Ирана и Армении. Это поддержка, особенно в формате отношений Еревана и Баку. Но если говорить о "кнуте", Иран уже продемонстрировал свои намерения в отношениях потенциально непослушной Армении. Телеграм-канал КСИР выступил с явной угрозой в адрес Армении, в которой говорилось следующее: "Присутствие США в Армении может вновь разжечь Кавказ. Если Иран почувствует угрозу опасности для своей страны, он тут же начнёт действовать без согласия Армении".

Конечно, МИД Ирана, как и прочие структуры, будут более сдержаны в своих оценках, но вышеописанное предупреждение нельзя списывать на простую пропаганду, несмотря на то, что КСИР исполняет и такую роль.

Проактивная дипломатия Еревана оказалась саморазрушительным инструментом

Подключение Ирана к анализу ситуации в Армении значительно усложняет предсказуемость ситуации в стране. Некоторые структурные аспекты, такие как логистика, отдаленность США и присутствие военнослужащих Российской Федерации на территории Армении значительно уменьшают вероятность столкновений крупных держав в этой Южнокавказской стране. С другой стороны, прямое военное столкновение всегда считалось самым крайним вариантом, не входящим в интересы никакой из стран.

Более вероятным кажется трансформация Армении в эпицентр политического столкновения интересов трех столиц. Учитывая то, что Ереван не обладает необходимыми инструментами для навигации в столь сложном политическом климате, вероятность того, что Армения приобретет что-либо от такого сдвига в своей внешней политике весьма низкая.

В прошлом мы много писали о том, что внешняя политика Армении является реактивной по своей природе. Но как показали события последних двух недель, отсутствие внешнеполитической стратегии в Ереване в совокупности в слабой позиции страны делает проактивную дипломатию опасным предприятием для Армении. Попытка Пашиняна самостоятельно изменить дипломатическую модель поведения, по крайней мере на данный момент, кажется тяжело выполнимой. И откровенно говоря, основываясь на том, что мы видим сейчас, такой подход показывает несостоятельность попыток Армении проводить самостоятельную внешнюю политику.