Армения на краю дипломатической пропасти: суверенитет становится предметом спекуляции

Автор: Эмин Севдималиев

Последние события, которые происходят в Армении, указывают на весьма интересные потенциальные изменения. Несколько факторов указывают на то, что Ереван пытается изменить вектор национальный дипломатии, но такие попытки могут привести страну к непредсказуемому развитию событий. Это может случиться из-за того, что Армения втягивается в ситуацию, в которой ее возможности несоразмерны рычагам давления других стран.

В последние дни собирается интересный пазл вокруг Армении. Попробуем рассмотреть события и проанализировать их возможное влияние на страну в кратко- и среднесрочной перспективе.

Странная предыстория

Начнем с того, что дипломатический шторм начался после странных высказываний премьер-министра Армении Никола Пашиняна итальянскому изданию La Repubblica, в котором глава правительства не в лучшем свете выставил стратегическое партнерство между Арменией и Россией. Конечно, после этого последовала реакция из Москвы, и Кремль выразил свою озабоченность позицией Еревана.

Второй элемент - заигрывание Армении с НАТО. На днях Армению даже "пригласили" в НАТО, правда, в социальных сетях. За этим последовало объявление о проведении учений США и Армении. Это событие является четким сигналом для Москвы о том, что Армения не удовлетворена логичными действиями ОДКБ, которая решила не прислушиваться к заведомо ложной армянской аргументации.

Третий пункт - анонс армянскими СМИ визита президента Макрона в Ереван. Новость была позже опровергнута, но это также является еще одним индикатором изменения курса внешней политики в Ереване.

Почему эти изменения опасны для Армении

Проводя такое радикальное изменение внешнеполитического курса, Армения ставит себя в очень сложную ситуацию. В первую очередь, из-за того, что Ереван превращает свой суверенитет в вопрос торга крупных держав. Учитывая то, что Армения является слабой страной и рычаги ее влияния на крупнейшие столицы мира весьма ограничены, Пашинян в очередной раз поставил Армению в уязвимое положение. "Приглашая" США и Францию увеличить влияние в Армении, Пашинян рискует столкнуться с ситуацией, в которой Армения превратится в центр геополитической борьбы между Западом и Россией. Поведение больших стран в этой ситуации может быть весьма непредсказуемым, но одно ясно точно - потеря или усиление влияния одной из сторон приведет к необратимой реакции другой стороны. В результате могут быть два варианта развития событий - либо Ереван сменит политического покровителя, либо амбиции Армении по смене геополитического курса будут подорваны.

Иронично то, что каждый из этих вариантов несет в себе опасность для Армении. Если геополитическое столкновение между Западом и РФ закончится победой первого лагеря, то Армении придется отдаляться от России. А это может оказаться слишком сложной для выполнения задачей. Необходимо понимать, что за годы союза Армения стала "страной-клиентом" России. Сегодня на территории Армении находится военная база РФ, железнодорожная и энергетическая система контролируются российскими компаниями, а Армения является членом ОДКБ, ключевую роль в которой играет Россия. В данном контексте, также большую роль играют торговые отношения между Ереваном и Москвой, ведь Россия остается ключевым торговым партнером Армении. Это и будут основные рычаги, с помощью которых Москва будет оказывать влияние на Армению для поддержания и увеличения своего влияния.

С другой стороны, прозападное переориентирование обещает Армении массу благ. Потенциальное членство в НАТО, к примеру. Но обещает только на бумаге, ведь в реальности альянс не примет страну с таким колоссальным багажом проблем, как экономических, так и политических. С точки зрения НАТО есть несколько аргументов "против".

В первую очередь, близкие отношения между Арменией и Ираном. И это ключевой аспект, потому что рациональный подход, основанный на следовании собственным интересам остается движущей силой политики, особенно для крупных стран. НАТО не станет принимать страну и передавать новейшие образцы вооружения Армении, учитывая, что секреты альянса могут оказаться в руках у иранских шпионов.

Также плохо ситуация обстоит и с экономическими перспективами, ведь для экономического сближения необходимо иметь что-либо, что можно предложить. Экономика нынешней Армении не имеет чего-либо стоящего, а покупательская способность и население остаются на низком уровне, что делает страну малопривлекательным рынком для крупных игроков.

Так чем же можно объяснить интерес западных стран, в частности США и Франции к Армении? Читатель, ставящий вопрос в такой форме, изначально заблуждается в том, что интерес вызывает Армения. В имеющейся ситуации Армения является больше "способом достижения цели", нежели самой "целью". Основной целью западных стран является продвижение и укрепление своего влияния на Южном Кавказе. Для достижения этой цели западные страны нуждаются в "точке доступа", которой является Армения в силу того, что Ереван заинтересован в смене покровителя. Еще одна потенциальная проблема такого подхода для Армении заключается в том, что следование этому пути еще больше сделает Ереван зависимым от воли иностранных государств и поставит под угрозу отношения с Ираном. Согласитесь, что Иран будет не сильно рад тому, что ранее "стерильная" граница станет проблемной.

Чтобы понять предыдущий аргумент лучше, необходимо рассмотреть поведение крупных стран на мировой арене. Единственной возможностью гарантировать свою безопасность для таких стран является увеличение уровня мощи и влияния, которыми они обладают. Это подразумевает, помимо всего прочего, и укрепление влияния в других регионах, так как это позволяет сдержать развитие своих соперников, которые стремятся стать региональными гегемонами. Именно такая борьба и разворачивается сейчас в Армении между Россией и западными странами.

Армения в очень опасной ситуации

Таким образом, возможен один из двух вариантов. Либо Ереван пытается стремительно избавиться от зависимости от России, что, выражаясь дипломатично, будет сложно. Другая вероятность хуже - в Армении просто не понимают природу событий, в которые ввязывается страна.

Оба варианта не сулят ничего хорошего Армении, так как укрепление влияния Запада в Армении чревато ответом из России. С другой стороны, если в противостоянии больших держав сильнее окажется Россия, то Армения потеряет остаток своего суверенитета во внешней политике. Удивительно то, что даже если Пашинян "вернет" все на свои места, то и в таком случае Армения остается "в минусе".

В сухом остатке, получается, что Армения спекулирует своим суверенитетом, предлагая свою территорию для продвижения интересов иностранных государств в регионе. Но Ереван не обладает необходимыми инструментами давления и сдерживания для достижения своих интересов.

Ситуацию можно сравнить с плотом, который оказывается в мировом океане. Каждая волна может обрушить этот плот, но невозможно предвидеть, какая именно волна может оказаться судьбоносной.