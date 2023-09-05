Армения размечталась возродить армию за счет Греции

Автор: Эмин Севдималиев

Армения и Греция намереваются подписать соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Проект соглашения был одобрен на недавнем заседании правительства. Как передают армянские СМИ, таким образом, статус сотрудничества будет поднят уровнем выше - от межведомственного до межправительственного. Вдобавок, соглашение будет предусматривать дополнительные положения для военно-технического сотрудничества, в том числе в части ремонта техники, произведенной в третьих странах.

Но что скрывается под этим договором на самом деле?

Армения и Греция и без этой договоренности уже имели определенный уровень сотрудничества, благодаря документу, подписанному в далеком 2011 году. И к чему привело это военное сотрудничество между странами? И как это отразилось на военном потенциале Армении? Никак. Лучшее доказательство - просто посмотреть на результаты 44-дневной войны, которую армяне спровоцировали и проиграли. Армянская армия была так разгромлена, что до сих пор не смогла восстановиться. И не восстановиться. Потому что сколько бы Ереван ни кричал о новых сотрудничествах, все они никогда не дают каких-либо результатов.

И такой эффект является легко прогнозируемым для нынешней попытки с Афинами. Во-первых, Армения и Греция не имеют общей границы, что значительно усложняет логистику и исключает высокий уровень военного сотрудничества. Второй аспект, который необходимо затронуть, - реакционная природа договора. Для обеих сторон договоренность видится вариантом, который выступит балансирующей силой против близких отношений Азербайджана и Турции. Это не первый раз, когда в Ереване демонстрируют подобный подход.

Третий момент и, возможно, наиболее важный - некоторые комментаторы в Армении посчитали, что сотрудничество с Грецией является какой-то негласной поддержкой НАТО или США, что в конечном счете приведет к передаче западных вооружений стране. Этот аргумент не выдерживает никакой критики. По той простой причине, что на Западе прекрасно осведомлены о том, что Ереван полностью зависит от России, которая не будет сидеть сложа руки, пока ее пытаются вытеснить из Армении. Сегодня, впрочем, Кремль как раз таки и наехал на своего "союзничка", обвинив его в опасных играх с Западом.

Проблема построения внешнеполитической стратегии армянской стороны с какими-либо странами для военного сотрудничества состоит в том, что Ереван может лишь ограничиться выбором союзников только среди тех стран, у которых сложные отношения с Азербайджаном и Турцией. Но даже те страны, у которых не простые отношения с Азербайджаном и Турцией, имеют весомые причины для последующего сближения. В такой ситуации реактивные армянские союзы будут "подорваны" изнутри, так как потенциальные риски от продолжения активного союза с Арменией превысят выгоду, извлекаемую из него.

Говоря о сотрудничестве Греции и Армении, важно отметить то, что поддержка Афин будет символической в силу присутствия Турции. Двусторонние отношения между Афинами и Анкарой не позволят Армении получить поддержку, так как это может нарушить равновесие, которое присутствует между двумя членами НАТО.

Но есть и еще одна проблема, которая не позволяет Еревану строить действительно действенные союзы. Армения находится в заведомо проигрышном положении с точки зрения ситуации в регионе.

Армянские власти понимают, что в случае возникновения военных действий они потерпят крупное поражение. Разница в текущих возможностях, потенциале стран и количестве населения делает возможным сделать неутешительный прогноз для Еревана. Такой сценарий не в интересах Армении и, как следствие, армянская дипломатия направлена на то, чтобы привлечь третьи стороны для создания противовеса, который позволит улучшить позицию страны. Единственная проблема, связанная с таким подходом, заключается в том, что мало кому захочется играть роль противовеса, так как это обязательно приведет к ухудшению отношений с Турцией и Азербайджаном. А учитывая влияние Анкары и стратегические перспективы, которые может предложить Баку в энергетической и транспортной сфере, поддержка Еревана в ущерб отношениям с Турцией и Азербайджаном представляет не самый привлекательный вариант для других государств.

Учитывая вышеизложенное, подписание документа о военном сотрудничестве между Афинами и Ереваном является символическим шагом и останется лишь на бумаге.

На стороне Азербайджана большое преимущество, которое отличает его от Армении. И это преимущество - проактивная внешняя политика, благодаря которой удалось создать стратегию развития взаимновыгодных отношений, что значительно снижает вероятность возникновения споров между Азербайджаном и его иностранными партнерами. За десятилетия независимости Азербайджан предпочитал строить внешнюю политику, которая не отталкивается от принципа взаимной антипатии к какому-либо члену международного сообщества.

В это же время Армения игнорировала дипломатию и вспомнила о ней только после поражения в войне. Как показало дальнейшее развитие событий, охват армянской дипломатии может ограничиться лишь маленьким количеством стран, которые имеют ситуативные причины для дружбы с Арменией. Такая модель внешней политики ограничивает возможности Армении и вынуждает довольствоваться символическими договорами, которые затем продаются внутренней публике под соусом "стратегических достижений".