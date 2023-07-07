Греция-Кипр-Армения

Автор: Эмин Севдималиев

Греция, Кипр и Армения пытаются активизировать свои связи для создания трехстороннего регионального альянса. В целом, стремление стран к созданию такого альянса не вызывает удивление. По причине того, что все эти страны основываются в своей внешней политики на фактор Турции, антогонизм к которой является одним из основополагающих внешнеполитических доктрин трех стран. Да и с точки зрения логики создание такого союза понятно, так как не секрет, что маленькие страны склонны к созданию политических союзов для противостояния более крупным и сильным игрокам.

За потенциальным союзом следят и в Азербайджане, что очевидно, учитывая то, что затронуты интересы Баку. Есть несколько причин, которые обуславливают проблемную сущность данного союза. Структурные проблемы не позволят этому треугольнику стать весомой силой, и альянс будет играть какую-либо роль только "на бумаге".

Ограниченный потенциал

Самая большая проблема данного союза заключается в ограниченном потенциале состава участников. Если взглянуть на трех участников можно заметить ряд общих факторов, к примеру, проблемы в экономике. Что и является основным слабым местом данного союза. О проблемах в экономики Армении мы уже писали ранее.

А что касается экономик Греции и Кипра, то проблемы в этих странах все еще не устранены. Кипр также является не самой высоко развитой экономикой, если выражаться дипломатично. Усугубляет ситуацию для Кипра то, что возможности для улучшения ситуации весьма ограничены.

Последняя страна в списке, Греция, страдает от энергетических проблем, на фоне экономической нестабильности, которую власти не могут устранить уже полтора десятка лет. Безработица остается на высоком уровне и, в особенности, от этого страдают молодые люди, которые ищут возможность перебраться в более "хлебные" страны для развития карьеры. Но несмотря на это греческая экономика является самой мощной, что открыто указывает на низкий уровень экономического развития Кипра и, в особенности, Армении.

Для стран альянса ситуация усугубляется следующим фактором - географическая удаленность стран не позволит им работать сообща для улучшения экономических показателей.

Читатель может задать справедливы вопрос - почему столько разговоров об экономике стран? Ответы простые. Во-первых, мы не верим в то, что Греция и Кипр смогут позволить себе пойти на какую-либо агрессию против Азербайджана. Эти страны не обладают достаточными возможностями для этого, а в случае Греции, еще и зависит от Азербайджана. За январь-февраль этого года из Азербайджана в Грецию было поставлено 362,4 миллиона кубических метров газа стоимостью 252 миллиона евро. Согласитесь, для Греции, а именно она стала бы лидером в союзе трех стран, портить отношения с Азербайджаном ради Армении было бы равносильно выстрелу самой себе в ногу.

Конечно, Греция и Кипр прикладывают не мало усилий для того, чтобы помешать развитию отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом. Это создает временные проволочки, однако, несмотря на это, Баку сумел утвердиться в качестве надежного партнера для Европейского Союза. Поведение Греции вызывает сожаление, учитывая весьма иррациональный подход Афин к построению политических отношений с Баку.

Некоторым можно показаться парадоксальным то, что Армения также должна быть весьма заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном, так как разблокирование коммуникаций даст возможность Армении значительно улучшить свои экономические показатели. В силу своей деструктивной позиции и антагонизма по отношению к Баку, Ереван остался на обочине крупных экономических проектов.

Таким образом, будущее развитие экономики двух стран из списка в определенной степени зависит от Азербайджана. Это дает Баку значительный рычаг давления на трехсторонний альянс.

Если говорить о возможном военном сотрудничестве, то необходимо отметить то, что армии Греции, Кипра и Армении находятся на абсолютно разных уровнях. И речь не только о техническом оснащении. Если сравнивать вооруженные силы Армении и Греции, то сразу можно увидеть, что страны пользуются разным оборудованием, военными системами, и т.п. Таким образом, армии стран функционируют на различных стандартах. В дополнение к этому, военные доктрины стран полностью отличаются. Армения до сих пор применяет подход, разработанный в Советском Союзе, и продемонстрировавший свою полную непригодность в современной войне.

Причина возникновения союза

Вторая крупная проблема союза заключается в причине его возникновения. Стороны оперирует на основе двух факторов - своего слабого положения в политической иерархии и общей антипатии к Турции, а также к Азербайджану.

Такой фундамент является весьма шаткой основой для союза, в силу ряда причин. В первую очередь, необходимо отметить, что интересы и позиции стран на международной арене не являются статичными. Другими словами, они имеют свойство меняться и, зачастую, в союзах сформированных одной или двух общих позициях, это приводит к потере согласованности между сторонами. Высока вероятность того, что аналогичная ситуация случится и тут.

Как было отмечено выше, Греция зависит от поставок газа из Азербайджана, которые идут через территорию Турции. Также, несмотря на сложные двусторонние отношения Турция и Греция не являются врагами и даже приходят на помощь друг-другу в рамках греко-турецкой дипломатии землетрясений. В данном контексте также необходимо помнить о том, что Анкара и Афины являются еще и сюзниками по НАТО, что означает то, что страны связаны сотрудничеством в международной организации, являющейся более важной для их долгосрочных стратегических интересов.

Это очень серьезный аргумент для тех сил, которые считают, что трехсторонний союз между Грецией, Кипром и Арменией может стать серьезной балансирующей силой против Азербайджана или Турции. В случае с Азербайджаном, союз между странами просто не обладает значительными экономическими или политическими рычагами, а в контексте отношений с Турцией совместный потенциал трех стран недостаточен для того, чтобы помешать Анкаре.

Еще одна причина почему союз обречен на провал заключается в том, интересы Греции и Кипра с одной стороны, и Армении не будут совпадать по основным позициям. Яркий пример - поставки газа из Азербайджана в Грецию. С одной стороны, трехсторонний союз между Грецией, Кипром и Арменией сформирован для ограничения растущего влияния Азербайджана и Турции, а с другой стороны, оборвать установившееся сотрудничество с Азербайджаном невозможно. И в такой ситуации, Армения не может ничего предпринять, чтобы уменьшить взаимодействие между Азербайджаном и Грецией. Как результат, данный альянс не является равноправным, что обрекает его на итоговый крах.

Проблема армянской дипломатии осталась неразрешенной

Ранее мы писали о проблемах армянской дипломатии. Фундаментальная проблема армянской дипломатии осталась неизменной - Ереван использует дипломатию как тактику, а не как стратегию. В Армении вспомнили о важности многовекторной дипломатии только после того, как страна потерпела поражение в 44-дневной войне и потеряла веру в своего основного союзника. Как считали в Армении, Россия должна была прийти на помощь Армении и единолично спасти армянскую идею. После того как в Москве отказались идти на поводу у Армении, ссылаясь на то, что Карабах не является территорией Армении, Ереван начал искать помощи у Запада, потом у Ирана, у Индии, а теперь и у Греции и Кипра.

Армения ищет пути выходы из дипломатического тупика. В качестве решения своих проблем Ереван видит создание многосторонних платформ. Эти платформы призваны ограничить влияние Азербайджана и создать противовес, который, как считает политическое руководство Армении, даст необходимые рычаги Еревану. Однако, Армения только начала эти процессы и упустила ценное время для выстраивания отношений. Тем временем, в Баку сумели создать и поддержать высокий уровень дипломатических отношений со многими странами, включая те, которые считаются союзническими для Армении. Таким образом, Ереван оказался в сложной ситуации, так как не может ждать открытого содействия в ключевых для себя вопросах от близких стран. В итоге это ограничивает возможности страны.

Ситуация вокруг союза Греции, Кипра и Армении не становится исключением из общего тренда армянской дипломатии. В этом союзе, как в случае и с треугольником Иран-Индия-Армения, прослеживается попытка установить союз с, как минимум, одной страной, которая связана с Азербайджаном торговыми отношениями. А как известно, торгующие страны редко идут на открытое противостояние, так как потенциальные потери могут быть велики. Таким образом, Армения опять перекладывает надежды на достижение своих целей с помощью других стран.

Рассматривая данный союз сложно найти индикаторы, которые укажут на то, что трехсторонний альянс между Грецией, Кипром и Арменией будет эффективным решением для проблем какой-либо стороны. Более вероятно, что данная инициатива останется на бумаге и будет нести строго символичный характер.