Власти Колумбии предостерегли США

Любая военная операция на территории Венесуэлы без разрешения Каракаса и одобрения соседних стран будет рассматриваться, как акт агрессии против всего региона. Об этом заявил президент Колумбии Густаво Петро на своей странице в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Колумбия и Венесуэла - это один народ, один флаг, одна история. Любая военная операция без одобрения со стороны братских стран будет агрессией против Латинской Америки и Карибского бассейна", - написал он.

8 августа газета The New York Times сообщила, что президент США Дональд Трамп в секретном порядке утвердил директиву для Пентагона, разрешающую применение военной силы против ряда латиноамериканских наркокартелей, квалифицированных его администрацией как террористические организации. В статье издания говорится, что такое решение официально санкционирует проведение прямых военных операций против картелей как в морской акватории, так и на территории иностранных государств.