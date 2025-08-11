https://news.day.az/sport/1773299.html Азербайджанские шахматисты примут участие в международном турнире в ОАЭ В ОАЭ пройдет международный шахматный турнир Fujairah Global 2025 с общим призовым фондом 125 000 долларов США. Как передает Day.Az, азербайджанские шахматисты Айдын Сулейманлы и Магомед Мурадлы выступят в категории Superstars.
Азербайджанские шахматисты примут участие в международном турнире в ОАЭ
В ОАЭ пройдет международный шахматный турнир Fujairah Global 2025 с общим призовым фондом 125 000 долларов США.
Как передает Day.Az, азербайджанские шахматисты Айдын Сулейманлы и Магомед Мурадлы выступят в категории Superstars.
В категории Masters выступят Реад Самедов, Хаган Ахмед и Широглан Талыбов, а в категории Open - Лала Гусейнова, Магомед Багиров и Яшар Ширинов.
Турнир начнется 25 августа и завершится 1 сентября.
