Google выбрала сладость, в честь которой будет названа новая версия Android

Стало известно внутреннее кодовое название будущей версии мобильной операционной системы Google, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно данным GSMArena, Android 17, стабильный релиз которой ожидается в июне 2026 года, разрабатывается под именем "Булочка с корицей" (Cinnamon Bun).

Традиционно Google называла версии Android в честь сладостей, однако эта публичная практика прекратилась с выходом Android 10 в 2019 году. Тем не менее, внутри компании разработчики продолжают присваивать кодовые имена своим проектам.

Имя Cinnamon Bun для Android 17 может показаться неожиданным, учитывая многолетнюю традицию именования версий Android по алфавиту (после публичного отказа от этой практики, следующей буквой должна была стать W). Это отклонение объясняется фундаментальными изменениями в процессе разработки мобильной ОС Google, произошедшими в прошлом году.

Вместо прежней системы слияния различных веток, теперь все новые функции, исправления и API интегрируются в одну основную ветку, которая остается постоянно стабильной. Нововведения активируются только тогда, когда они полностью готовы. Переход на эту модель завершился с Android 14 QPR2, что повлекло за собой обновление схемы идентификаторов сборок.

Первая стабильная сборка ОС в 2024 году получила идентификатор, начинающийся на букву A. Поскольку названия для Android 14 (Upside Down Cake) и Android 15 (Vanilla Ice Cream) уже были утверждены, Google, предположительно, начала новую алфавитную последовательность внутренних кодовых имён с Android 16, дав ей название Baklava. Соответственно, Android 17 получила имя Cinnamon Bun.